Российские власти раз в два года будут проводить анализ социально-экономического положения старшего поколения в стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на утвержденный правительством план.

Исследование будет проводиться в 2026, 2028 и 2030 годах. На его основе будут сформированы способы устойчивого повышения социально-экономического положения российских пенсионеров.

Как пишет РИА Новости, в утвержденном кабмином плане указаны следующие цели:

решение задач по охране здоровья пожилых людей, профилактика и диагностика их заболеваний, повышение доступности медицины;

развитие социальных услуг для этой возрастной категории граждан, создание условий для реализации их личностного потенциала;

повышение качества жизни и финансовой обеспеченности пенсионеров;

укрепление в обществе уважительного отношения к представителям старшего поколения.

Исполнителем работ назначена Высшая школа экономики (ВШЭ). Аналитические отчеты будут направлены в Минтруд и размещены на сайте университета.

Согласно данным Социального фонда России, за полгода — с 1 апреля 2025-го по 1 октября 2025-го — количество пенсионеров в стране сократилось почти на 300 тыс. Так, осенью в эту возрастную категорию вошло 40,662 млн человек.

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева объяснила RTVI, что число пенсионеров в России сократилось, потому что в 2025 году россияне не выходили на пенсию по старости.

«В 2026 году начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения с большими проблемами, поскольку у них накопительный элемент в полном объеме», — уточнила парламентарий.

В декабре вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в настоящее время в России проживает более 35 млн граждан старшего поколения. По ее словам, в ближайшие 15 лет их станет на 9 млн больше.