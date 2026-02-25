Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что среднее профессиональное образование (СПО) будет переименовано в «специальное профессиональное». Об этом он заявил в ходе отчета о работе правительства за 2025 год в Госдуме 25 февраля, передает корреспондент RTVI.

«Продолжаем донастраивать систему среднего профессионального образования. По поручению главы государства прорабатываем этот вопрос. Оно будет называться „специальным профессиональным“, что точнее отвечает поставленным задачам и уровню подготовки кадров», — сказал Мишустин.

Он также заявил, что кабмин намерен добиться увеличения количества бюджетных мест по самым востребованным специальностям, в первую очередь по тем, которые нужным для достижения «технологического лидерства». По словам главы правительства, уже сейчас больше половины из них приходится именно на технические профессии.

«Конечно, развиваем „профессионалитет“ практически по всей стране. Первые 350 тыс. специалистов стали выпускниками кластеров, сформированных в рамках этого проекта. Они прошли обучение при участии компаний, где будут дальше трудиться. Модель такой совместной работы образовательных учреждений и работодателей реализуем и в вузах», — рассказал Мишустин.

Изменить название среднего профессионального образования в феврале поручил президент России Владимир Путин. Этот вопрос поднимался на заседании Госсовета в декабре 2025 года. Тогда зампред правительства Дмитрий Чернышенко заявил, что Мишустин после посещения «Технополиса Москва» «сказал, что, когда говорят про среднее образование, он с этим не согласен, поскольку специальное профессиональное образование ничуть не хуже некоторых вариантов высшего образования».

«Это такая базовая, мощная специальность. <…> Поэтому, если поддержите, предлагаю поручить правительству проработать вопрос, чтобы среднее профессиональное стало специальным профессиональным образованием», — сказал он.

Замглавы Минпросвещения Владимир Желонкин 17 февраля сообщил РИА Новости о планах ведомства запустить голосование среди учащихся и сотрудников колледжей за новое название для среднего профессионального образования.

«Мы, во-первых, сделали опросник для самих как обучающихся, так и преподавателей и руководителей системы СПО. Дождемся голосования рейтингового. Думаю, что этот результат будет в течение недель двух-трех», — сказал он, указав, что инициатива потребует детальной проработки и изменения законодательства.

Согласно результатам опроса Superjob, в котором приняли участие 1600 человек, каждый третий респондент считает, что среднее профессиональное образование следует переименовать, практически каждый второй — за то, чтобы сохранить нынешнее название. Участники исследования также предложили альтернативные названия: «специальное образование», «профессиональное образование», «профессионалитет», «профессионально-техническое образование» и другие.