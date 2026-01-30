Домашние задания для школьников в условиях развития и доступности нейросетей теряют всякий смысл. Об этом заявил замглавы администрации президента России Максим Орешкин.

По его мнению, систему образования ждут перемены, потому что нейросети, которые «стремительно ворвались в [нашу] жизнь, <…> уже преобразовали то, как учатся наши дети».

«Если кто не знает, стандартными приложениями с искусственным интеллектом дети уже начали решать домашние задания. То есть домашние задания потеряли практически полный смысл, потому что любую задачку можно сфотографировать телефоном и буквально за несколько секунд получить полностью расписанный ответ, который достаточно переписать в тетрадку и сдать. То есть домашние задания больше не работают так, как мы привыкли», — отметил Орешкин.

Однако, продолжил высокопоставленный чиновник, в развитии искусственного интеллекта есть и свои плюсы, потому что при грамотном использовании технологий перед сферой образования могут открыться большие возможности, включая создание индивидуальной траектории развития для ребенка, понимание его особенностей и формирование пошагового плана реализации потенциала каждого конкретного ученика.

«Это большая возможная помощь учителям. Внедрение искусственного интеллекта, конечно же, будет происходить не без проблем. Но это главное изменение, которое будет касаться системы общего образования во всех странах», — уверен замглавы администрации президента.

По словам Орешкина, те страны, которым удастся построить правильные платформенные решения, грамотно внедрить ИИ так, чтобы он помогал, а не мешал учителям и ученикам, будут «лидировать в качестве образования и сделают очень мощный рывок вперед».

В августе 2024 года спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашних заданий, указав на высокую нагрузку на школьников и развитие искусственного интеллекта, которое превратило выполнение таких заданий в формальность и пустую трату времени, написав, что дети должны развиваться, а не искать готовые ответы при помощи различных программ и ИИ.

В январе 2024 года ректор РГГУ Александр Безбородов в беседе с RTVI заявил, что хороший преподаватель может быстро понять, насколько хорошо сам студент владеет темой, понимает ее, а насколько ему помогал ИИ. Для этого есть как консультации, на которых педагог слышит речь и рассуждения учащегося, так и сама защита, где всегда есть возможность задать дополнительные вопросы, и студенту придется отвечать самостоятельно — без помощи нейросети.