Сотрудники Кремля используют нейросети, так как это уже «обычный» инструмент. Об этом в беседе с RTVI заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Конечно, используем. Сейчас уже это обычный инструментарий для работы», — ответил представитель Кремля.

В ноябре 2025 года президент России Владимир Путин заявил, что страна должна избежать зависимости от иностранных систем ИИ и развивать собственные технологии в этой области. Он поручил правительству и регионам сформировать национальный план внедрения таких технологий. Глава государства уточнил, что российская молодежь вовсю использует нейросети.

В декабре 2025 года Песков рассказывал, что GigaChat — нейросеть от «Сбера» — помогает обрабатывать обращения граждан к президенту России Владимиру Путину на прямую линию, но потом это все проверяется группой специалистов. При этом он отметил, что искусственный интеллект «никогда не станет сознанием».

В интервью «Известиям» 18 декабря представитель Кремля напомнил, что Путин «внимательно относится к теме ИИ».

«Тема в целом новая и развивается очень быстро. Как и все в нашем мире, она таит в себе много и добра, и в то же время потенциального зла», — сказал он.

В декабре 2024 года Песков сообщил, что Путин «не подключен к GigaChat», но получает информацию, которая «в том числе обрабатывается GigaChat».

В том же месяце он заявил, что нейросеть от «Сбера» — это «очень хороший помощник» и инструмент, который «помогает сократить время [работы] кратно».

«Это невозможно переоценить. Это шикарный инструмент», — добавил глава пресс-службы российского лидера.

Ранее власти некоторых регионов России сообщали о планах внедрить ИИ для решения рабочих задач. Например, в августе 2025 года глава Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что власти города используют нейросети, а также робота по имени «Геннадий» при подборе кадров. По его словам, их задействуют для рутинной работы, и они помогают «сократить количество ошибок в анкетах и повысить эффективность работы».

В августе 2024 года начальник управления цифрового развития правительства Псковской области Виталий Рахманов заявлял, что в регионе планируют интегрировать ИИ в работу исполнительной власти. По его словам, одним из таких проектов может стать «Госджипити», которой должен помочь перевести «чиновничий» язык на понятный гражданам.

«У нас оцифрованы документы — вся переписка с 2010 года. Для того чтобы решить проблему. Также подготовка нормативно-правовых документов. Зачастую есть идея — надо положить на бумагу с точки зрения правовой основы, и начинается: у каждого свои требования. Положил задачу, и система уже посмотрела — опыт коллег, нет ли конфликта, и на выходе хороший документ, не содержит ошибок», — сообщил Рахманов.

При этом он подчеркнул, что модерацию «никто не отменял»: «Это не замена чиновника, человека. Это как когда-то мы пахали лошадью, а стали трактором, здесь так же».

Позднее губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что ИИ нужно использовать в том числе для «консолидации Русского мира».

В марте 2024 года замглавы ХМАО Павел Ципорин заявил, что власти (региона) планируют создать аналог ChatGPT, которАЯ будет помогать чиновникам писать нормативно-правовые акты. По его словам, ИИ будет лишь юридическим помощником в разработке таких документов, а человек будет их вычитывать и при необходимости вносить правки.

В ноябре 2023 года действующий на тот момент губернатор ХМАО Наталья Комарова сообщила, что в будущем руководителей российских регионов могут заменить нейросети. «Есть президент, и хватит. <…> Почему нет? Шутки-шутками. Но это направление, в котором нужно двигаться и освобождать от принятия решений или обслуживания людей, чтобы человеческий фактор негативно [не влиял]», — отметила она.