Московский городской суд постановил восстановить биоинформатика Михаила Гельфанда в должности главного научного сотрудника Института проблем передачи информации РАН (ИППИ РАН). Судья и прокурор согласились с доводами истца, что новое руководство института его уволило незаконно, передает корреспондент RTVI из суда.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу руководства ИППИ на решение Тушинского районного суда, который признал увольнение незаконным 1 ноября 2024 года, и поддержал решение нижестоящей инстанции. Ранее суд взыскал с руководства ИППИ средний заработок истца за время вынужденного прогула в размере 522 тыс. рублей и компенсацию морального вреда в размере 20 тыс. рублей.

Выступившая на суде прокурор заявила, что руководством ИППИ было допущено несоблюдение процедуры увольнения и призвала оставить решение в силе.

«Если я буду восстановлен на работе по решению суда, то я должен буду выйти [на работу], иначе меня можно будет опять уволить за несоблюдение трудовой дисциплины, — рассказал Гельфанд RTVI. — Руководство проиграло уже несколько судов другим сотрудникам, в том числе апелляции, и у меня не было существенных опасений за исход этого дела».

Конфликт вокруг назначения нового директора ИППИ Максима Федорова начался летом 2023 года, когда Минобрауки известило и. о. директора Андрея Соболевского о прекращении с ним трудового договора без указания причин, что вызвало недовольство коллектива ученых.

После назначения нового руководства за два года из ИППИ ушло множество научных работников. Так, летом 2024 года стало известно, что половина всех математиков ИППИ решила уйти работать в МФТИ. Недавно RTVI, подводя итог 2-летнему руководству Федорова, писал, что институт покинули сотрудники еще одной лаборатории.