Утром 9 ноября на Солнце была зафиксирована вспышка высшего класса X (Х1.79), после чего произошел выброс плазмы в сторону Земли. Об этом сообщила пресс-служба лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) в телеграм-канале.

«На телескопах наблюдается выброс плазмы вдоль линии Солнце-Земля, частично смещенный к северу», — сказано в сообщении.



Классификация вспышек по шкале рентгеновского излучения насчитывает пять уровней — A, B, C, M и X. Вспышка класса M может вызывать недолгие перебои связи в полярных регионах и незначительные возмущения магнитного поля. Вспышка класса X провоцирует радиопомехи на всей планете и длительные магнитные бури.



Как уточнили в лаборатории ИКИ РАН, вспышка произошла в 10:35 по мск 9 ноября в области 4274, в результате Солнце выбросило «значительные объемы» плазмы. Основные «активные центры» находятся в непосредственной окрестности линии Солнце-Земля (в центре видимого солнечного диска), говорится в сообщении.

Воздействие на Землю должно быть «близко к фронтальному», рассказали в лаборатории.

«Направление выброса должно быть несколько отклонено от точного направления на Землю, так как центр вспышки смещён в сторону северного полушария, но это смещение выглядит незначительным», — сказано в публикации.

В ходе вспышки был частично разрушен крупный протуберанец, что может дополнительно увеличить массу плазменного облака, добавили в пресс-службе лаборатории ИКИ РАН.

«Протуберанцы состоят из исключительно плотного по солнечным меркам газа и считаются основными резервуарами для накопления вещества в солнечной короне», — указывается в сообщении.

Космические коронографы — приборы, наблюдающие околосолнечное пространство, — подтвердили выброс плазмы. Согласно их данным, основная масса вещества сосредоточена в верхней части плазменного облака. В то же время особенно высокая концентрация газа наблюдается на северо-востоке, где был разрушен протуберанец.

«В нижней части выброса в основном пока сконцентрированы сжатые магнитные поля с низкой заполненностью веществом», — говорится в сообщении.

В лаборатории ИКИ РАН обратили внимание, что неравномерность распределения материи внутри газового облака остается «основным источником неопределенности».

До этого две вспышки на Солнце произошли в ночь на 5 ноября. Одна из них была класса X1.2, вторая — класса M. После этого в течение трех суток Солнце переходило от режима крупных вспышек в режим сжигания энергии, отметили в лаборатории ИКИ РАН.