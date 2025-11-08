Магнитная буря, продолжающаяся третий день подряд, в ночь на 8 ноября внезапно достигла уровня G2.3 — между средним и сильным, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО РАН на своем официальном сайте. По оценке ее специалистов, Земля останется в зоне риска до вторника (11 ноября).

В сообщении лаборатории говорится, что причиной повышения уровня мощности магнитной бури, произошедшего минувшей ночью около 03:00 мск, стали солнечные вспышки, зарегистрированные 5-6 ноября.

«Планету задел край одного из плазменных облаков, основная масса которых, ожидавшаяся вчера, всё же прошла мимо», — пояснили ученые.

По их словам, за последние трое суток на Земле наблюдаются «самые сильные магнитные бури более чем за месяц» — с первых чисел октября. При этом исследователи подчеркнули, что ситуация могла быть еще более напряженной, если бы большая часть почти фронтального выброса солнечной плазмы непонятным образом не «растворилась» по пути.

В лаборатории отметили, что в нынешнюю магнитную бурю всплески геомагнитной активности приходятся только на дневное время, поэтому наблюдать полярное сияние, заметное в темноте, россиянам не удается.

«В настоящее время сохраняются геомагнитные предупреждения на ближайшие дни, связанные со всё ещё повышенным уровнем солнечной активности. Всплеск солнечной активности не завершен, и риски новых сильных вспышек пока сохраняются. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 3 суток довольно сильно окрашен в желтые и красные цвета», — предупредили ученые.

При этом в лаборатории установили, что появившиеся еще в октябре основные центры солнечной активности за это время успели переместиться из восточных областей в центральные и поэтому «в ближайшие двое-трое суток будут иметь возможность оказывать максимальное влияние на Землю».

Речь идет о группе пятен 4274, которая, по наблюдению ученых, отличается «жизнелюбием» и сохраняет активность дольше полного солнечного оборота. Сейчас эти пятна снова оказались точно напротив Земли и находятся «в полной боевой готовности».

«Все геомагнитные события последних дней явились откликом на активность именно в 4274. Область массово спамит мелкими и средними вспышками», — пояснили в лаборатории.

Однако исследователи считают нынешнюю активность пятен 4274 недостаточной для размера группы, поэтому видят риск того, что «основная энергия всё ещё копится, и область вполне ещё может войти в историю — крупный взрыв прямо напротив Земли это практически гарантирует».

По прогнозу лаборатории, группа пятен 4274 останется в зоне риска для нашей планеты до 11 ноября, поэтому в ближайшие дни возможны вспышки уровнем до М5.

Воздействие магнитных бурь на состояние человека до сих пор остается предметом спора для ученых и медиков, но большинство врачей все же признают, что многие в периоды геомагнитных возмущений могут испытывать ухудшение состояния.

Завлабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев рассказывал RTVI, что тема воздействия геомагнитных бурь на здоровье человека изучается в России на очень серьезном уровне.

«Есть довольно серьезные аргументы в пользу наличия влияния, — заявил ученый. — Сам факт влияния сомнений у врачей не вызывает. Главным образом вызывает вопросы то, на какие группы людей это влияет. Этой темой интересуются преимущественно кардиологи — влияние на артериальное давление, на кровоток, на связанные с этим болезни, инфаркты, инсульты».

Реабилитолог и невролог Алексей Кудряшов пояснял RTVI, что в первую очередь магнитные бури действуют на тех, у кого были операции или есть проблемы с сердцем или различные хронические заболевания, из-за которых «механизмы внутренней и внешней адаптации существенно нарушены».

«Среди них, конечно, превалируют люди, у которых есть повреждения центральной нервной системы. Это может быть операция на головном мозге, инсульты, другие хронические заболевания, при которых страдает центральная нервная система», — перечислил медик.

Доктор медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней № 2 Пироговского Университета Минздрава России Эльвира Хачирова подтвердила, что при магнитной буре человеческий организм «испытывает повышенный стресс, что связано не только с физическими изменениями, но и с психологическим воздействием».

Эти факторы, по ее словам, делают человека более раздражительным, вызывают бессонницу и эмоциональную нестабильность, повышают тревожность. Следствием перечисленных проблем становится усиление нагрузки на сердечно-сосудистую систему и затруднение адаптации к неблагоприятным условиям, пояснила специалист.

Поэтому, добавила Хачирова, в периоды геомагнитной активности надо следить за режимом сна, правильно питаться и проявлять физическую активность, периодически мерить давление, не проводить много времени на улице и по возможности избегать сильных нагрузок, резких движений и эмоциональных потрясений. Врач также призвала не заниматься самолечением и принимать лекарства только в назначенной дозировке.

Зампред думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный ранее говорил RTVI, что при магнитных бурях гипертоникам надо «избегать лишних физических нагрузок и эмоциональных перегрузок». По его словам, многие люди «сами себя накручивают», поэтому оказываемый магнитными бурями «эффект больше психологический».

Его коллега по комитету Бийсултан Хамзаев подтвердил RTVI, что магнитные бури влияют на отдельные категории людей, особенно пожилых, в том числе на фоне повышения нервозности. Он советовал в периоды высокой геомагнитной активности «вести более расслабленный образ жизни».