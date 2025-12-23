На территории Украины продолжают удерживаться 12 жителей Курской области, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, передает корреспондент RTVI.

«К сожалению, на территории Украины продолжают удерживаться 12 мирных курских жителей», — заявила омбудсмен.

Она уточнила, что пока «дата их возвращения не обозначена украинской стороной».

«Остается пожелать терпения, веры и уверенности в том, что Россия обязательно спасет этих людей», — добавила Москалькова.

В середине декабря в Россию с территории Украины были возвращены 15 россиян — 12 женщин и трое мужчин. Украинская сторона передала их Белоруссии. В то же время Россия передала Украине 45 украинцев, которые подлежали выдворению из РФ и хотели вернуться в родную страну, рассказала омбудсмен РИА Новости.

20 декабря Москалькова сообщила, что в Россию удалось вернуть группу россиян, находившихся на украинской территории. Число возвращенных граждан она не уточнила. В свою очередь на Украину вернулись несколько человек, которые не могли выехать из Херсонской области, заявила Москалькова.