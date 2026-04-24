Басманный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу юмористу и музыканту Семену Слепакову, признанному в России иностранным агентом. Как сообщает Telegram-канал пресс-службы столичных судов, решение вынесено 24 апреля 2026 года.

Слепаков может быть помещен под стражу на два месяца с момента передачи российским правоохранительным органам (если его экстрадируют или депортируют) либо с момента фактического задержания на территории РФ.

Основанием для уголовного преследования, по данным следствия, стали неоднократные нарушения законодательства об иностранных агентах. Согласно материалам дела, артист дважды за год нарушил правила деятельности иноагента, за что привлекался к административной ответственности.

Уголовное дело в отношении Слепакова было возбуждено 9 апреля по материалам прокурорской проверки. Ход расследования взят прокуратурой Москвы на особый контроль.

Семен Слепаков — российский юморист, музыкант, автор-исполнитель, сценарист и продюсер. Родился 23 августа 1979 года в Пятигорске. Окончил Российскую академию музыки имени Гнесиных. Получил известность как автор и исполнитель сатирических песен, а также как один из создателей и актер сериала «Кухня» (озвучивал закадровый голос). Также известен по участию в проектах «Comedy Club» и «Наша Russia».

Слепаков покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО). В 2024 году Минюст РФ внес его в реестр иностранных агентов.

Он пытался оспорить это решение в суде, но не смог. В 2026 году прокуратура инициировала его уголовное преследование за публикацию постов в соцсетях без иноагентской маркировки.