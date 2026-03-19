В Министерстве просвещения России опровергли информацию об обязательном введении в школах нового внеурочного курса «Моя семья», разъяснив, что решение о его включении в программу будут принимать сами учебные заведения с учетом мнения родителей. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе ведомства.

С 1 сентября 2026 года для начальных классов появятся соответствующие учебные пособия, однако их использование останется на усмотрение администрации школ.

«Школы самостоятельно принимают решение, будет ли курс вообще, включать или не включать его в урочную деятельность», — подчеркнули в Минпросвещения.

В ведомстве пообещали, что при принятии этого решения образовательные учреждения будут обязательно учитывать пожелания родителей.

В министерстве также подтвердили, что учебные пособия включены в федеральный перечень, но акцентировали внимание на том, что сам курс не является обязательным.

Разработчик курса, Татьяна Поликарпова, в беседе с РИА Новости подробно раскрыла содержание программы для разных классов:

пособия для второклассников затронут тему традиционных духовно-нравственных ценностей России, исторической памяти, достоинства и свободы,

в материалах для третьего класса составители подробно разобрали, какие добрые качества формируются и укрепляются в семье,

на четвертом году обучения основной темой станут отношения между взрослым и ребенком.

Как пояснила специалист, такие занятия помогут подготовить детей к подростковой жизни и научат ценить и беречь свою семью.

«Из внеурочного курса учащиеся смогут узнать, как семья учит ребенка жить в обществе, любить своих соотечественников и Родину», — добавила Поликарпова.

Дискуссия о новом курсе возникла на фоне повышенного внимания общества к школьным программам, затрагивающим вопросы воспитания и семейных ценностей. В последние годы Министерство просвещения последовательно внедряет различные воспитательные компоненты в образовательный процесс, включая цикл занятий «Разговоры о важном» и церемонии поднятия флага.

Информация о возможном введении обязательного курса семьеведения вызвала широкий резонанс в родительской среде и педагогическом сообществе. Многие родители выражали опасения, что дополнительная нагрузка может лечь на плечи детей и без того занятых основной учебой.

Представители родительских комитетов в ряде регионов направляли запросы в органы управления образованием с просьбой разъяснить статус нового предмета. Учителя начальных классов, в свою очередь, обсуждали методическую базу и готовность к преподаванию столь тонких тем, как семейные отношения и духовно-нравственные ценности, в рамках классных часов.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявлял, что курс не должен быть формальным. В нижней палате парламента выражали обеспокоенность в связи с тем, что при подготовке учебных пособий по семьеведению участвовали личности, получившие известность благодаря ненаучной деятельности.