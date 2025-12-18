Центробанк России 19 декабря может снизить ключевую ставку более существенно, чем прогнозировалось ранее — с нынешних 16,5% до 15,5% годовых. Такое мнение высказал в интервью НТВ глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

«Мы ждем, честно говоря, снижения ставки не на 0,5 процентного пункта, а на целый один процент ждем», — сказал он.

Шохин объяснил, что такое снижение ставки возможно благодаря более быстрым темпам снижения инфляции. Если в сентябре прогнозировали, что инфляция опустится до 7-7,5%, то сейчас «уже меньше 6%», заявил он.

«Но если инфляция 6%, то ставка в 16,5% — это многовато. И поэтому снижение на 1 процентный пункт — это очень скромный шаг навстречу низкой инфляции. Мы считаем, что, действительно, снижать можно и более агрессивно», — сообщил глава РСПП.

Но одного снижения ключевой ставки «явно недостаточно для того, чтобы решить проблемы российской экономики», продолжил Шохин, отметив, что в этом он согласен с позицией ЦБ. Эти проблемы связаны в том числе с восстановлением инвестиционной активности и инвестиционного роста, указал он.

Шохин рассказал, что годом ранее, в декабре 2024-го, эксперты РСПП на встрече с президентом Владимиром Путиным сумели убедительно представить аргументы в пользу «как минимум сохранения той ставки, которая на тот момент существовала».

«Мы тогда предлагали до апреля не трогать ставку, помониторить ситуацию и, может быть, с апреля даже начать снижать ставку. Кстати сказать, мы оказались правы: именно по этой схеме Центральный Банк и действовал», — рассказал Шохин.

С 28 октября 2024 года по 6 июня 2025 года ключевая ставка сохранялась на рекордном уровне в 21%. С июня ЦБ ведет ее постепенное снижение.

На последнем заседании совета директоров 24 октября ставка была снижена с 17% до 16,5%. Регулятор тогда сообщил, что актуализированный прогноз по ставке допускает как вариант ее сохранения на нынешнем уровне, так и вариант очередного снижения 19 декабря.

В среднесрочном прогнозе Центробанка, который был обновлен по итогам октябрьского заседания, показатель ключевой ставки в среднем на будущий 2026 год пока указан в пределах 13—15% годовых.