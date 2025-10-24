Московские музеи договорились о сотрудничестве с китайскими компаниями в рамках выставки China Licensing Expo 2025 в Шанхае. Об этом сообщает АГН Москва со ссылкой на Агентство креативных индустрий (АКИ). В агентстве уточнили, что участие в выставке стало частью программы АКИ по развитию международного направления московских культурных учреждений.

Делегация АКИ в Шанхае, в составе которой были представители Московского планетария, зоопарка, Музея космонавтики, Музея современного искусства ММОМА и Музея Москвы, встретилась с лицами 65 азиатских компаний.

Как рассказали в пресс-службе АКИ, главное достижение в рамках встреч — договоренность с самым крупным в мире лицензионным агентством, представляющим на рынке Эрмитаж, Британский музей и Лондонскую национальную галерею. Предполагается, что сотрудничество позволит разработать стратегию продвижения музеев Москвы на международных рынках при помощи дистрибьюторских сетей партнера.

«Мы видим значительный интерес партнеров к московским культурным брендам. Международное продвижение музейной продукции не только популяризирует российскую культуру, но и создает новые источники доходов для учреждений», — рассказала гендиректор АКИ Гюльнара Агамова.

В агентстве добавили, что Московский и Шанхайский планетарии договорились о совместных съемках фильмов и другого контента о космосе. Кроме того московский Музей космонавтики предварительно договорился с китайским производителем конструкторов и игрушек о выпуске моделей космической техники, пазлов и настольных игр для рынков Китая и Южной Кореи.

В начале сентября президент Владимир Путин выступил на саммите Шанхайской организации сотрудничества. За время визита Путин пробыл в Китае четыре дня, что сделало эту международную поездку президента самой долгой с 2012 года. Глава государства посетил военный парад в Пекине, а также выразить надежду, что встречи с Дональдом Трампом «откроют дорогу к миру на Украине».