Осколки беспилотника попали в машину в Адлеровском районе Сочи, в результате погиб водитель, сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев в телеграм-канале.

Губернатор выразил соболезнования родным погибшего и поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье.

Кондратьев подчеркнул, что всего, по предварительным данным, в результате атаки дронов были повреждены порядка шести частных домов: фасады, крыши, окна и заборы.

«На месте работают экстренные и специальные службы», — отметил глава региона.

По словам Кондратьева, сочинская администрация окажет содействие в восстановлении поврежденного имущества.

Мэр Сочи также сообщил, что в результате атаки дронов повреждения фасадов зафиксировано у шести домов. Он отметил, что угроз для жителей, гостей и инфраструктуры сейчас нет, все системы города продолжают работать штатно, аэропорт принимает и отправляет рейсы.

Об угрозе атаки БПЛА глава Сочи сообщал в 02:49, через час Прошунин ее отменил.

Он также предупредил местных жителей, что в случае обнаружения подозрительных объектов обломки сбитых дронов могут представлять угрозу. Прошунин призвал не подходить к обломкам близко, не снимать их и не пользоваться рядом с ними мобильными телефонами.

В начале августа в результате атаки БПЛА на Краснодарский край пострадал один человек в Славянске-на-Кубани. Губернатор тогда сообщал, что мужчина находился на улице, получил травму, его оперативно госпитализировали. Также в результате атаки начались «небольшие возгорания» в Красноармейском районе, их быстро потушили, пострадавших нет.