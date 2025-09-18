В ночь на 18 сентября у польской границы вновь были замечены дроны, якобы принадлежащие России и Беларуси. По утверждению министра внутренних дел страны Марцина Кервиньского, беспилотники пытались войти в воздушное пространство Польши, пишет местный портал Onet.

Глава польского внешнеполитического ведомства назвал ситуацию крайне напряженной.

«Очевидно, что ситуация на польско-белорусской границе остается очень и очень напряженной. Если мы получим от служб информацию о том, что все становится безопасно, мы откроем границу», — сказал он.

Глава МВД Польши также сообщил, что меры по уничтожению беспилотников не предпринимались.

Днем ранее, 17 сентября, в Польше, в деревне Станиславка Люблинского воеводства, был обнаружен дрон, сделанный из полистирола, однако когда он там появился неизвестно, передавало местное радио RMF FM.

В российском посольстве в Лондоне ранее выдвинули версию, что беспилотники могли быть отправлены Украиной «под чужим флагом».

Польша сообщила о масштабном нарушении своего воздушного пространства в ночь с 9 на 10 сентября, когда границу пересекли около 20 беспилотников. Как утверждают польские официальные лица, включая премьера Дональда Туска и главу МИДа Радослава Сикорского, дроны были российскими и не несли взрывчатки.

С российский стороны последовали заявления, что удары наносились по целям в западных областях Украины с применением дронов ограниченной дальности, что, по мнению Минобороны России, исключает их преднамеренный полет в Польшу.

В ответ на инцидент и в связи с российско-белорусскими учениями «Запад-2025» Польша временно закрыла границу с Беларусью. Власти пообещали возобновить работу контрольно-пропускных пунктов после нормализации обстановки.