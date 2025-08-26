В августе 2024 года Владимир Путин подписал указ, предусматривающий гуманитарную поддержку для иностранных граждан, которые стремятся переехать в Россию. Эта инициатива направлена на тех, кто не согласен с неолиберальной идеологией, продвигаемой властями их стран. Какое количество жителей Запада уже воспользовалось этой возможностью, что стало причиной их переезда и как складывается их жизнь на новом месте? На эти вопросы в эксклюзивном интервью RTVI ответил Якоб Пиннекер, генеральный директор Агентства «ОКА», которое помогает иностранцам с переселением в Россию.

О том, как сам переехал в Россию

Я прибыл в Россию в 2016 году в качестве экспата. Шесть лет жизни здесь позволили мне по-настоящему узнать страну, проникнуться ее культурой и менталитетом, обрести круг близких по духу людей. Именно поэтому, когда в 2022 году перед нами встал судьбоносный выбор о дальнейшем пути, мы с супругой, не раздумывая, решили, что наше будущее — здесь, в России. Эта страна стала моим осознанным выбором и моим домом. <…>

В Германии мой жизненный ритм определялся жесткими рамками: работа, налоги, бесчисленные правила, под которые необходимо было подстраиваться. Россия открыла мне иную философию — философию возможности. Здесь я не просто существую по инструкции — я мечтаю и реализую свои цели.

Там, в Германии, у меня всё было по плану. Отпуск я должен был запланировать чуть ли не за год. А здесь, в России, всё иначе. Я встаю утром и никогда не знаю точно, что меня ждет. Здесь нельзя просто плыть по течению — нужно быть активным, не бояться брать на себя ответственность и принимать решения. Кто не пугается такой жизни, тот в России может многого добиться.

Сколько иностранцев готовы переехать в Россию

Мы уже помогли переехать 82 переселенцам, среди которых есть многодетные семьи (6+ человек). До конца года планируется приезд еще 11 семей. А всего поступило около 800 заявок, и сейчас 150 из них находятся в активной стадии рассмотрения, что говорит о высоком спросе.

Почему люди едут в Россию

Основные причины переезда можно разделить на две категории.

Первая связана с политическими взглядами. Многие переезжающие не поддерживают политику своих правительств. К примеру, некоторые граждане Германии не согласны с внешнеполитическим курсом, который, по их мнению, ведет к обострению отношений с Россией. Вторая причина — защита семейных ценностей. Речь идет о неприятии повестки ЛГБТ*, в первую очередь в контексте воспитания детей. Этот вопрос является определяющим для многих семей, которые к нам обращаются.

В целом многие себя чувствуют здесь в безопасности. Американцы говорят: «Когда ходишь по Нижнему Новгороду, отсутствует напряженность, не нужно постоянно смотреть налево-направо, не переживаешь, что может что-то случиться». Люди из Канады говорят, что у нас высокий уровень доверия в обществе и безопасности. Родители не переживают, оставляя детей на детских площадках, не опасаются за их благополучие.

Эта же атмосфера доверия распространяется и на сферу образования. Родители уверены, что в школах соблюдается нейтральный образовательный стандарт и не происходит навязывания взглядов, которые могли бы подорвать авторитет семьи или противоречить их ценностям, в том числе в вопросах, касающихся ЛГБТ*.

Какие категории людей переезжают в Россию

Наша целевая группа — это семьи из так называемого «дальнего зарубежья»: Северной Америки, Европы, Австралии. Среди клиентов Агентства есть даже пара из Новой Каледонии.

Как правило, это люди с традиционным, христианским мировоззрением, для которых ключевая миссия — создать для детей прочную основу и дать им правильное воспитание, чтобы подготовить их к взрослой жизни.

Канадцы рассказывали про совершенно невообразимые, на наш взгляд, социальные практики. Вот конкретный пример: с детьми трех-пяти лет проводятся специальные беседы, где им буквально объясняют: «Если у тебя дома возникают разногласия с мамой или папой, ты можешь пожаловаться государственным службам — и тебе подберут других родителей». Маленькому ребенку, который еще даже читать не умеет, предлагают стать доносчиком на собственную семью.

Но самое страшное начинается позже. Когда ребенок достигает переходного возраста, он прекрасно понимает, какой мощный инструмент влияния у него в руках. Подростки начинают использовать эту угрозу как оружие в семейных конфликтах: «Вот сейчас пожалуюсь — и вас лишат родительских прав!»

И ведь это не пустые угрозы. По словам самих переселенцев, такие случаи действительно заканчиваются судебными разбирательствами и изъятием детей из семьи.

Наши переселенцы — это не люди, которые «возвращаются на историческую родину». Это стопроцентные иностранцы, для которых Россия — абсолютно новая и сознательно выбранная страна. Они приезжают сюда не по ностальгии, а по трезвому, взвешенному расчету, видя здесь возможности, которых им не хватало на Западе. <…>

Мы активно работаем с запросами от владельцев малого бизнеса — как мы их называем, микропредпринимателями, со штатом от пяти до 20 сотрудников. В основном это производственные предприятия из Германии, Швеции и других европейских стран, которые рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Россию или создания здесь нового.

Наша целевая аудитория — это ресурсные и состоявшиеся люди, обладающие интеллектуальным капиталом и финансовыми возможностями. Среди них — профессионалы различных отраслей, предприниматели разного масштаба, обеспеченные пенсионеры, фрилансеры (включая IT-специалистов), а также фермеры, планирующие развивать агробизнес в России.

Портрет семьи переселенцев

Давайте посмотрим на реальный пример — семью Демпферт из Германии. Торстену за 50, он опытный айтишник, который много лет руководил крупными проектами. Его жена Рита — учитель английского языка. Их дочери тоже состоялись в профессиях: старшая Мари работала медсестрой в клинике, а младшая преподавала в школе. Целая семья квалифицированных специалистов, которые решили начать новую жизнь в России.

Еще одна история — семья Барбен из США. Мы помогли им обустроиться на новом месте, найти квартиру. Они глубоко верующие православные люди. Каждую неделю ходят в церковь на службу и уже стали своими в приходе, их там все знают и тепло принимают. <…>

Еще один яркий пример — семья Кларот, прибывшая из Новой Каледонии. Это невероятно энергичные люди, которые буквально заряжают своим энтузиазмом. Вся их жизнь — это движение: плавание, велосипедные заезды по горам и набережной. Но и на бизнес-фронте у них все серьезно! Отец семьи пришел к нам с крутой идеей для собственного дела. Мы работаем вместе почти каждый день: продумываем презентацию, считаем финансовую модель, готовим материалы, чтобы получить поддержку от правительства области.

И таких историй у нас много! Здесь, простите за выражение, кипит настоящая «движуха» — формируется комьюнити активных и предприимчивых людей!

Еще очень мало людей приехало, всего лишь 82. Когда их будет 150-200, начнется действительная хорошая динамика.

Впечатления переселенцев от России

Знаете, что мне чаще всего говорят люди, которые прожили здесь уже больше полугода? Они с восторгом рассказывают о мелочах, которые мы сами уже не замечаем: «Как у вас тут чисто!», «Вкус яблок совсем другой, настоящий!», «В маршрутке нам всегда место уступают!».

Они, даже извиняясь, замечают: «У вас в центре не видно хулиганов, как у нас». Когда я это слышу от них — а это ведь люди из благополучных стран, — я ловлю себя на мысли: мы так привыкли ко всему этому, что перестали ценить. Их свежий, незамыленный взгляд помогает нам вспомнить, что во многих аспектах обыденной жизни у нас здесь действительно всё очень хорошо. Это бесценная обратная связь.

О настроениях переселенцев

Эти люди приезжают с очень серьезными намерениями. Это не временные мигранты, которые могут в любой момент сорваться обратно. Нет, их настрой совершенно иной — они искренне верят в то, что будущее их семей именно здесь.

Их привлекают основы, которые, как им кажется, крепки в России: суверенитет, патриотизм, сильная армия, хорошее образование для детей, качественная еда. То, что для нас может быть обыденностью, для них — огромная ценность, которую они не смогли найти у себя на родине.

Как устроена работа с переселенцами

Мы всем нашим клиентам с самого начала честно говорим: «Ребята, переезд — это ноль в кармане и чистый лист. Будьте готовы прожить здесь минимум год без всякой поддержки извне».

Бывает, звонят люди и говорят: «Мне надоело в Германии, хочу к вам в Россию». Первый вопрос, который мы задаем: «А финансовая подушка у вас есть?». Если ответ «нет», мы вежливо, но твердо объясняем, что шансов «выжить» и встать здесь на ноги у него практически нет.

Мы работаем по системе «единого окна», и весь наш консьерж-сервис состоит из таких же переселенцев — из США, Германии, других стран. Это не теоретики, а люди, которые на своем опыте знают все сложности этого пути. Они знают, как думает американец или немец, понимают их мысли. Поэтому мы можем говорить с клиентами без прикрас и адаптировать их к реальности.

О сложностях

Главная системная сложность, с которой мы сталкиваемся, — это единый подход ко всем приезжающим. Не делается разницы между теми, кто приехал на несколько месяцев на заработки, и теми, кто по Указу № 702 перевозит сюда всю семью, чтобы навсегда связать свою жизнь с Россией. Для обеих категорий действуют одинаковые правила.

Простой пример — получение сим-карты. Сейчас это многоэтапная процедура с биометрией, которая раньше занимала две-три недели. Представьте себя на месте человека, который только что переехал: у него нет местного номера, а значит, он не может открыть счет в банке, пользоваться онлайн-банком или картой. Он остается в «аналоговом» мире с наличными в кармане, что в XXI веке сильно усложняет жизнь.

Что меня восхищает, так это отношение самих переселенцев. Да, им это неудобно, но они относятся к этим трудностям с огромным терпением и пониманием. Они настроены остаться здесь и готовы преодолевать эти барьеры.

О русском языке

Самая первая и важная задача после переезда — это, конечно, выучить русский. И наши ребята с большим энтузиазмом за нее берутся. У нас для этого есть разные варианты: кто-то нанимает репетиторов, а кто-то ходит на специальные курсы при университетах.

Многие, особенно люди в возрасте 50+, просят старый добрый офлайн-формат. Говорят: «Хотим, как раньше — маленькие группы, встречаться несколько раз в неделю с преподавателем и общаться друг с другом». Мы их услышали и создали такой курс. Теперь у всех есть возможность учить язык в комфортной и дружеской атмосфере.

Об отношении россиян к переселенцам

Наши переселенцы часто с удивлением и благодарностью говорят об одном важном качестве россиян — они не путают народ с властью. Пока в некоторых странах принято говорить «Россия плохая», здесь люди говорят: «Ваше правительство ведет неправильную политику, но вы здесь причем?».

Благодаря такому взвешенному подходу у переселенцев вообще не возникает проблем с местными жителями. В России царит удивительная толерантность.

И самое главное — наши соотечественники порой сами не ценят то, насколько их мышление глубокое и многомерное. Они способны видеть ситуацию с разных сторон, анализировать ее комплексно. Этот уровень понимания мира часто гораздо выше, чем тот, к которому привыкли на Западе, где картину иногда упрощают до черно-белой.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России