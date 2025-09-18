На восточном побережье Камчатки после мощного землетрясения магнитудой 7,2 объявлена угроза цунами. Об этом сообщил глава региона Владимир Солодов в своем телеграм-канале.

По данным краевого МЧС, эпицентр сейсмособытия, зафиксированный на глубине 123 км, располагался в 92 км от Петропавловска-Камчатского. Оперативные службы переведены на усиленный режим работы, а населению рекомендовано сохранять спокойствие.

По информации МЧС, самые сильные подземные толчки (6—7 баллов) зафиксированы в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Меньшая интенсивность отмечена в Елизовском (5—6 баллов) и Усть-Камчатском (до 4 баллов) районах.

Губернатор Солодов сообщил, что данные о разрушениях пока не поступали. Для оценки обстановки спасатели начали осмотр социальных объектов и жилого фонда.

В субботу, 13 сентября, на Камчатке было зарегистрировано 62 повторных подземных толчка магнитудой от 3,5 до 7,4, восемь из которых ощутило местное население. Самый сильный афтершок магнитудой 7,4 вызвал шестибалльные толчки. Несмотря на объявленную угрозу, цунами не произошло, и предупреждение было отменено.

Самое мощное с 1952 года землетрясение произошло у камчатского побережья в ночь на 30 июля. Его эпицентр располагался в 161 км от берега на глубине 32 километра.