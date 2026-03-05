Осужденный, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений Краснодарского края, склонял других заключенных к госизмене. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, он предлагал сокамерникам заключить контракт с Минобороны России и отправиться в зону военной операции на Украине. Там, согласно его плану, новоиспеченные военнослужащие должны были перейти на сторону противника и вступить в украинскую террористическую организацию, запрещенную в России.

В отношении вербовщика возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности и о приготовлении к подстрекательству к государственной измене. По вменяемым статьям ему может грозить пожизненное лишение свободы.

В ноябре 2025 года на Кубани задержали иерея Греческой православной церкви им. Иверской Божией Матери. Ему выдвинули обвинения в вербовке казаков и прихожан в ряды «Русского добровольческого корпуса» (РДК)*.

По версии следствия, после начала российской операции на Украине подозреваемый занял сторону Киева. В конце 2023 года он якобы начал контактировать с представителями различных террористических организаций и пропагандировать проукраинскую повестку среди прихожан и членов казачьих сообществ. СК утверждает, что священник планировал создать на территории региона диверсионно-разведывательные группы, действующие в интересах Украины.

По месту жительства священника провели обыски, которые подтвердили его связь с РДК* и факт ведения проукраинской информационно-пропагандистской деятельности. Во время допроса мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном.

*признан террористической организацией, деятельность запрещена на территории России