При сходе горной породы на руднике в Якутии погиб проходчик, ведется проверка. Об этом говорится в телеграм-канале республиканской прокуратуры.

Проверка организована прокуратурой Оймяконского района. ЧП произошло на участке, который разрабатывает одна из золотодобывающих организаций.

«По оперативным данным в результате схода погиб проходчик, 1977 г.р. В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдению законодательства о промышленной безопасности, об охране труда и другим вопросам», — отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее МЧС Якутии сообщало, что во время инцидента под землей было 55 сотрудников, их эвакуируют.

«Работа рудника остановлена, до обследования и выяснения причин» , — добавили в ведомстве. На месте ЧП работает отделение военизированного горно- спасательного отряда МЧС и команда рудника.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Также на место обрушения выехал следователь.

Название компании, на чьем руднике произошло обрушение породы, не уточняется.

Накануне трое рабочих пострадали при обрушении лесов, установленных на нежилом здании в Тверском районе Москвы.