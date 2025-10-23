Польский предприниматель Яцек Сухоцкий обнаружил на свалке в Сувалках секретные военные документы с данными солдат и схемами военных учений. Об этом сообщает Onet.

По данным издания, Сухоцкий заметил мусор на земельном участке, который арендовал для строительства склада, и обнаружил «кучу документов».

В частности, в строительных отходах мужчина нашел два списка с данными солдат. В первом — 14 человек, их воинские звания и справочные номера. Во втором — 29 военных, их имена, фамилии и номера телефонов. Кроме всего прочего, Сухоцкий обнаружил схемы военных учений и расположения вооружения, пишет издание.

По данным Onet, фигурирующие в документах персональные данные принадлежат военным из 1-й Мазурской артиллерийской бригады. Изданию удалось связаться с некоторыми из них.

«Я не буду комментировать это, потому что мне придется использовать нецензурные слова», — сказал один из пострадавших.

Onet предполагает, что мусор на территорию Сухоцкого выбросила компания, ремонтирующая здание на территории воинской части. Издание отмечает, что фирму-подрядчика выбрали по тендеру, несмотря на прокурорское расследование в отношении ее владельца.

В разговоре с Onet генерал и бывший инспектор ВВС Томаш Дзюбак посоветовал не преуменьшать опасность подобных утечек. По его словам, такие документы — это «идеальный материал» для врага, чтобы увидеть, чему и как обучаются польские военные.

В свою очередь, генерал и бывший инспектор Сухопутных войск Януш Бронович заявил изданию, что такие документы следует безоговорочно уничтожать.

«Если они попадут в руки российской разведки, то они будут знать, чего ожидать от нашей армии, развиваемся ли мы, базируемся ли на старой технике и старых инструкциях или на новой. Это бесценные знания», — подчеркнул Бронович.

Onet подчеркивает, что это уже не первый случай утечки военных данных за октябрь. Некоторое время назад в редакцию принесли другие документы польского силового ведомства, которые также обнаружили на свалке. По данным издания, речь идет, в частности, о картах военных складов, планах эвакуации взрывчатых веществ в случае войны, инструкции по ведению боевых действий и технических описаний мест хранения взрывчатки.

Ранее российский военблогер Алексей Живов назвал польскую армию одной из сильнейших в ЕС. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщал, что ее численность превысила 200 тыс. человек. По его словам, Варшава планирует увеличить расходы на оборону до 3-4% от ВВП и обзавестись самой мощной сухопутной силой в Европе, непосредственно на границе с ОДКБ.