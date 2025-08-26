Киев готов к встречам на уровне лидеров в любых форматах и географических точках. Об этом написал в X глава МИД Украины Андрей Сибига после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими союзниками.

Министр отметил, что Украина «готова дать шанс дипломатии». Сибига также подчеркнул, что «Москва должна понимать, что она не может бесконечно тянуть время».

Также глава ведомства подтвердил позицию украинской стороны о гарантиях безопасности, которые должны быть «конкретными, юридически обязывающими и эффективными».

По словам Сибиги, они должны быть многомерными, включая военный, дипломатический, правовой и другие уровни.

«Мы все убеждены, что украинская армия является фундаментальным звеном любых таких гарантий, поэтому ее максимальное укрепление — наш главный приоритет», — подчеркнул министр иностранных дел.

В телефонном разговоре совместно с Рубио и Сибигой участие приняли главы внешнеполитических ведомств Германии, Италии, Великобритании, Польши, Финляндии и Франции, а также глава европейской дипломатии Кая Каллас.

После переговоров Госдеп опубликовал сообщение, в котором говорится, что госсекретарь и главы МИД европейских стран, включая Украину, договорились продолжить совместные дипломатические усилия для достижения долгосрочного урегулирования конфликта.

На прошлой неделе министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что встреча президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского будет возможна только после того, как будет полностью согласована ее повестка. Пока же, по его словам, этого согласования «вообще нет».

Кроме того, министр напомнил, что Москва считает Зеленского «де-факто главой режима», но в соответствии с украинской конституции он не является легитимным президентом страны, поскольку срок его полномочий истек, а новые выборы не проводились. Поэтому, пояснил Лавров, нынешний украинский лидер не сможет подписывать какие-либо документы в рамках урегулирования конфликта.