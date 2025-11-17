25-летнему жителю Ирбита в Свердловской области предъявили обвинения по 1 ч. ст 105 УК РФ(убийство) после убийства отчима. Как пишет Инфо24 со ссылкой на Следственный комитет по региону, обвиняемый сам сообщил в полицию о содеянном.

По версии следствия, в ночь на 15 ноября в одном из частных домов в городе разгорелся конфликт по бытовым причинам между мужчиной и его 49-летним отчимом, параллельно они выпивали алкоголь. Будучи пьяным, обвиняемый взял кухонный нож и ударил отчима в грудь, от ранения тот скончался на месте. По данным издания «КП-Екатеринбург», в момент убийства в доме была и супруга погибшего, убийство произошло на ее глазах.

В СК по региону уточнили, что ссора началась на фоне давней неприязни мужчины к отчиму — ему не нравилось, как тот относился к его матери. После инцидента мужчина сам обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. По прибытии оперативников, он подробно рассказал, как все было и показал нож, которым ударил отчима в грудь.

«Попыток скрыться не предпринимал, дождавшись прибытия оперативников и в деталях рассказав им о трагической развязке затянувшейся бытовой ссоры. Орудие преступления — колюще-режущий предмет — сыщиками обнаружен и изъят», — рассказал глава пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Мужчина признал вину. В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения.

Ранее, 16 ноября, у Гольяновского пруда обнаружили рюкзак с фрагментами тела ребенка. Как писали телеграм-каналы, в сумке находилась голова. На протяжении всего дня водолазы искали другие останки и зацепки в пруду, однако ничего найти не удалось.

Вечером того же дня стало известно, что тело ребенка обнаружили на балконе квартиры в подмосковной Балашихе. Следствие считает, что женщина убила сына в квартире, после чего отвезла фрагменты тела в Гольяново и выбросила в пруд.

Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийстве малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). По словам члена Адвокатской палаты Москвы Леонида Исаева, если психиатрическая экспертиза признает женщину невменяемой, то ее подвергнут принудительному лечению вместо тюремного срока.