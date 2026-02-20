Кировский районный суд Иркутска арестовал начальника городского СИЗО-1 Александра Балаганского. Карточка дела опубликована на сайте суда. Статья, которую вменяют Балаганскому, не указана, однако местные СМИ предполагают, что он может проходить по делу о взятке.

Материалы дела поступили в суд 14 февраля. В тот же день была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 17 февраля адвокат Балаганского Сергей Кухаревич подал апелляционную жалобу в вышестоящий суд.

В областном управлении ФСБ и Кировском районном суде ответили IRCITY, что не комментируют информацию о статье, которую предъявили Балаганскому. Иркутское информагентство «ТК Город» со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет, что дело возбуждено по статье 290 УК (получение взятки).

По неподтвержденной информации, экс-начальник СИЗО-1 «организовал коррупционную схему по созданию привилегированных условий для содержания осужденных», пишет издание.

На момент публикации временно-исполняющим обязанности начальника СИЗО-1 на сайте ГУФСИН по Иркутской области указан подполковник внутренней службы Серебряков Андрей.

Балаганский занимал должность начальника следственного изолятора с лета 2025 года. Бывшего начальника СИЗО-1 Игоря Мокеева в декабре того же года приговорили к пяти годам колонии общего режима по делу о пытках заключенных кипятильником. Его заместитель получил 4,5 года лишения свободы.

Суд признал их виновными по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). В пресс-релизе суда отмечалось, что следствие шло около трех лет, в материалы уголовного дела вошло не менее 30 томов.

24 осужденных, отбывавших наказание в СИЗО-1 в 2019-2020 годах, были признаны потерпевшими по этому делу. Шестеро из них смогли добиться компенсации морального вреда в размере 350 тыс. рублей.

Мокеева, который руководил изолятором более 10 лет, уволили в феврале 2021 года. Телеграм-канал «Иркутск политический» отмечает, что дело связано массовыми пытками заключенных, которых перевели в иркутское СИЗО-1 после бунта в ангарской колонии весной 2020 года.

Бунт в ангарской исправительной колонии №15 начался утром 10 апреля 2020 года — тогда сотни осужденных отказались выходить на работу. Вскоре заключенные устроили пожар в промышленной зоне, который уничтожил три цеха обработки дерева и пять других помещений, в том числе пожарную часть, склады сырья и готовой продукции. Подавлять беспорядки приехал ОМОН. В результате столкновений погиб один заключенный, свыше 200 человек получили ранения. Источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах утверждал, что причиной бунта стал рабский труд осужденных.

Так, огласку получила история уроженца Тывы Кежика Ондара, отбывавшего наказание в ИК-15 за кражу лошади. Его сестра рассказала, что после перевода в СИЗО-1 мужчину держали привязанным несколько суток, нанесли увечье половому члену, засунули кипятильник в задний проход, где тот взорвался.

Женщина утверждала, что Ондар стал инвалидом, у него диагностировали разрыв кишок. Адвокат мужчины подтвердил факт пыток и заявил, что из него выбивали признания в поджоге колонии и убийстве.