В ночь на 24 ноября средства ПВО перехватили и уничтожили 93 беспилотника самолетного типа, больше всего — 45 БПЛА — над Белгородской областью, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, 20 дронов сбили над акваторией Черного моря, восемь — над акваторией Азовского моря, девять уничтожили над Краснодарским краем, семь — над Нижегородской областью, четыре — над Воронежской областью.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в одном из районов на севере региона обломками повреждены четыре частных дома и автомобиль.

На фоне атаки работу приостанавливали аэропорты Тамбова, Пензы, а также Нижнего Новгорода.

Накануне Минобороны сообщало, что впервые с начала военной операции украинские дроны были сбиты над территорией Архангельской области. Средства ПВО уничтожили два беспилотника. Жители Архангельской области говорили о проблемах с доступом к мобильному интернету. По их словам, сигнал есть, но большинство сайтов и приложений не открываются. Местные власти прокомментировали ситуацию, пояснив, что ограничения на использования сотовой связи были введены по соображениям безопасности.