Верховный суд (ВС) России может возглавить председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин — его рассматривают в числе основных кандидатов. Об этом рассказали «Ведомостям» сразу пять источников, в том числе трое лиц, близких к кремлевской администрации, собеседник, близкий к ВС и представитель судейского сообщества.

По словам одного из источников, кандидатура Бастрыкина обсуждается «как наиболее очевидная». Собеседник, близкий к администрации президента, также назвал главу СК одним из основных претендентов.

«Пост председателя ВС должен занять доверенный и понятный первому лицу человек», — приводит его мнение газета.

Один из источников полагает, что такое назначение было бы логичным.

«С одной стороны, в ВС появится — в том или ином виде — свежая кровь, с другой — решится вопрос с очередным продлением срока полномочий Бастрыкина, которому скоро исполнится 72 года», — рассудил он.

Бастрыкин возглавляет СК с 2011 года. В октябре 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о возможности продления его полномочий после достижения им 70 лет. Нынешний срок службы Бастрыкина на посту председателя СК истекает 27 августа 2025 года. Новый указ о его продлении не публиковался. Для председателей Верховного и Конституционного судов России, а также для генпрокурора ограничения по возрасту были сняты ранее.

В пресс-службе ВС на вопрос «Ведомостей» о кандидатах на должность председателя ответили, что это не относится к компетенции суда.

Еще двое собеседников издания не исключили, что на пост главы ВС может быть выдвинут и другой кандидат, помимо Бастрыкина, «с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом».

«С учетом важных задач, которые стоят перед судебной системой, ее возглавит человек, который способен справиться с этим трудным механизмом и при необходимости продолжить его реформы», — пояснил один из источников.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) открыла прием заявок на должность председателя ВС после смерти в июле Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию с весны 2025 года.

Прием продлится до 25 августа. Кандидатам до этого срока предстоит сдать квалификационный экзамен. Затем ВККС передаст президенту свои заключения по кандидатурам. По представлению главы государства нового председателя Верховного суда назначает Совет Федерации.

Бастрыкин с 2007 года носит звание заслуженного юриста России. В 2016 году Путин также присвоил ему высшее звание генерала юстиции.