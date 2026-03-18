Обвиняемый в похищении девятилетней девочки в Смоленске покончил жизнь самоубийством, его тело обнаружено в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах в среду, 18 марта.

По словам собеседника агентства, обвиняемый покончил жизнь самоубийством «сегодня в 3 часа ночи».

Других подробностей произошедшего ТАСС не приводит. Официальных комментариев от следственных и правоохранительных органов пока не поступало.

Девятилетняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля. Она вышла на прогулку с собакой, после чего не вернулась домой. Спустя два дня, 26 февраля, девочку обнаружили в квартире одного из домов в Заднепровском районе Смоленска вместе с ранее судимым мужчиной 1983 года рождения и его сожительницей. Ребенка удалось найти в том числе благодаря результатам генетической экспертизы биологических материалов, найденных в салоне машины похитителя, сообщили в СК. При задержании мужчина пытался оказать сопротивление.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что похититель завел девочку в подъезд собственного дома, заклеил рот скотчем и поместил в сумку, «куда она даже целиком не поместилась, голова торчала». По данным РИА Новости, насильственных действий в ее отношении совершено не было.