Бывшая советница Джо Байдена Тара Рид назвала «огромной честью» получение российского гражданства. В разговоре с RT Рид призналась, что переезд в Россию был для нее вынужденным шагом, но потом она влюбилась в страну и захотела здесь остаться.

«По прибытии [в Россию] мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства. Это был волнительный момент», — поделилась воспоминаниями Рид.

Она подчеркнула, что в процессе переезда в страну над ней и ее семьей «нависала опасность <…> со стороны режима Байдена». Конгрессмен Мэтт Гетц посоветовал Рид оставаться в России, после чего она нашла «путь к убежищу».

«Быть гражданкой России для меня — огромная честь. И мне не терпится поскорее лучше изучить русский язык», — подчеркнула Рид.

О том, что Тара Рид получила российское гражданство, стало известно 22 сентября. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин. Правовым основанием для этого решения стала статья 89 Конституции России, которая наделяет главу государства исключительными полномочиями по принятию таких решений, включая предоставление политического убежища.

Фигура Тары Рид привлекла внимание в 2020 году, во время предвыборной кампании США. Тогда девушка заявила, что в 1993-м подверглась сексуальным домогательствам Джо Байдена, занимавшего пост сенатора. В качестве доказательств она приложила ссылку на судебную декларацию 1996-го, где этот инцидент уже был упомянут.

Рид утверждала, что после публичного заявления о домогательствах со стороны Байдена она столкнулась с угрозами и лишилась работы. Кроме того, по ее мнению, СМИ и демократическая партия не отнеслись к ее словам с должной серьезностью и проигнорировали их. Байден обвинения в свою сторону отрицал.

Тара Рид переехала в Москву в 2023 году. Тогда же она заявила, что хотела бы получить российское гражданство.