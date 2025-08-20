Утром 20 августа «Ведомости» со ссылкой на пять источников сообщили, что кандидатура Бастрыкина является «наиболее очевидной» на вакантный пост председателя Верховного суда (ВС). Эту информацию подтверждает и «Фонтанка», отмечая, что слухи о возможном назначении ходят не менее нескольких последних недель.

После смерти июле предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию с апреля 2024 года, был объявлен конкурс на замещение должности. Претенденты станут известны после 25 августа.

Тот факт, что Кремль не публикует указ о продлении полномочий Бастрыкина, чей мандат истекает 27 августа, также рассматривается как признак его готовящейся отставки, отмечает “Фонтанка”. После этой даты председателю СК исполнится 72 года, и дальнейшие решения пока не озвучены.

Александр Бастрыкин руководит Следственным комитетом с 2011 года. В октябре 2024 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлевать его полномочия после 70 лет. Ранее аналогичные возрастные ограничения отменили для глав Верховного и Конституционного судов, а также для Генпрокурора.

«Это не считая других факторов — вроде тяготения Бастрыкина к Петербургу, куда совсем скоро должен переехать Верховный суд, и других», — пишет издание.

При этом два из пяти собеседников «Ведомостей» не исключили, что на пост главы ВС может быть выдвинут и другой кандидат «с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом».

Дмитрий Шальков, родившийся в Москве в 1967 году, с 2018 года занимает должность помощника президента и начальника Контрольного управления администрации главы государства. Его профессиональная карьера включает службу в военной прокуратуре и органах безопасности, а также руководящие должности в военно-следственном управлении Следственного комитета, где он курировал расследование событий в Южной Осетии.

С 2015 по 2018 год Шальков занимал пост заместителя директора Федеральной службы безопасности, отвечая за взаимодействие с органами власти и вопросы кибербезопасности. Возглавляемое им Контрольное управление осуществляет мониторинг исполнения президентских указов и поручений, контролирует реализацию национальных проектов, обладает полномочиями по проведению проверок и внесению представлений о дисциплинарной ответственности чиновников.