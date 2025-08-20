Следственный комитет России (СКР) вместо нынешнего председателя ведомства Александра Бастрыкина может возглавить начальник Контрольного управления президента, помощник главы государства Дмитрий Шальков. Как утверждает «Фонтанка», его кандидатуру «точно рассматривают на эту должность — не на уровне пересудов».

Утром 20 августа «Ведомости» со ссылкой на пять источников сообщили, что кандидатура Бастрыкина является «наиболее очевидной» на вакантный пост председателя Верховного суда (ВС). Эту информацию подтверждает и «Фонтанка», отмечая, что слухи о возможном назначении ходят не менее нескольких последних недель.

После смерти июле предыдущего председателя ВС Ирины Подносовой, которая возглавляла инстанцию с апреля 2024 года, был объявлен конкурс на замещение должности. Претенденты станут известны после 25 августа.

Тот факт, что Кремль не публикует указ о продлении полномочий Бастрыкина, чей мандат истекает 27 августа, также рассматривается как признак его готовящейся отставки, отмечает “Фонтанка”. После этой даты председателю СК исполнится 72 года, и дальнейшие решения пока не озвучены.

Александр Бастрыкин руководит Следственным комитетом с 2011 года. В октябре 2024 года Владимир Путин подписал закон, позволяющий продлевать его полномочия после 70 лет. Ранее аналогичные возрастные ограничения отменили для глав Верховного и Конституционного судов, а также для Генпрокурора.

«Это не считая других факторов — вроде тяготения Бастрыкина к Петербургу, куда совсем скоро должен переехать Верховный суд, и других», — пишет издание.

При этом два из пяти собеседников «Ведомостей» не исключили, что на пост главы ВС может быть выдвинут и другой кандидат «с большим политическим весом и серьезным юридическим опытом».

Дмитрий Шальков, родившийся в Москве в 1967 году, с 2018 года занимает должность помощника президента и начальника Контрольного управления администрации главы государства. Его профессиональная карьера включает службу в военной прокуратуре и органах безопасности, а также руководящие должности в военно-следственном управлении Следственного комитета, где он курировал расследование событий в Южной Осетии.

С 2015 по 2018 год Шальков занимал пост заместителя директора Федеральной службы безопасности, отвечая за взаимодействие с органами власти и вопросы кибербезопасности. Возглавляемое им Контрольное управление осуществляет мониторинг исполнения президентских указов и поручений, контролирует реализацию национальных проектов, обладает полномочиями по проведению проверок и внесению представлений о дисциплинарной ответственности чиновников.