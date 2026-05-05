Президент Украины Владимир Зеленский объявил режим тишины с полуночи 6 мая, чтобы сформировать миролюбивый образ и перехватить инициативу у России, предложившей перемирие в честь Дня Победы. Об этом заявил «Абзацу» военный аналитик Борис Рожин.

Он назвал заявление Зеленского политическим маневром и выразил уверенность, что украинский лидер выбрал такую дату, чтобы противопоставить Киев Москве и показать, что «именно Украина выступает с мирными инициативами».

По мнению эксперта, такими действиями Зеленский пытается выиграть время, чтобы получить передышку для перегруппировки войск и подготовки военных к новым атакам на фоне тяжелой ситуации на фронте для ВСУ.

Рожин усомнился в том, что со стороны Украины речь идет о реальном прекращении огня. Собеседник «Абзаца» предположил, что Киев продолжит атаковать российские регионы дронами, а также будет планировать провокации и теракты.

По словам Рожина, все нарушения объявленного режима тишины будут списываться на отдельных украинцев или «провокации» с российской стороны. В остальном же, заявил эксперт, решение Зеленского будет служить как прикрытие подготовки к дальнейшей эскалации. По мнению Рожина, ждать долгосрочного эффекта от режима тишины не стоит.

Минобороны России объявило о перемирии 8 и 9 мая и предупредило об массированном ракетном ударе по центру Киева в случае срыва празднования Дня Победы в Москве.

Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина не получала официальных обращений со стороны России об условиях прекращения боевых действий. По словам Зеленского, Киев будет «действовать зеркально» с момента начала режима тишины в ночь на 6 мая.