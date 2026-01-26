Идеальная разница в возрасте между супругами с точки зрения психологии и физиологии не должна превышать три года, заявила «Абзацу» сексолог и психолог Елена Перелыгина.

По ее словам, у таких пар «общие интересы, взгляды на жизнь, компании, лучше взаимопонимание, нет серьезных физиологических отличий в плане близости».

Если же один из партнеров значительно младше другого, это может быть признаком «отклонений в воспитании» и нерешенных проблем с отцом или матерью, которые будут негативно сказываться на отношениях.

Критической для супругов Перелыгина считает разницу в 15 лет, поскольку в таком случае отношения больше похожи на детско-родительские — с разными интересами, взглядами на жизнь, желаниями и возможностями.

К тому же, добавила сексолог, мужчинам в возрасте для поддержания сексуальной активности приходится принимать «препараты типа виагры», которые плохо сказываются на сердечно-сосудистой системе. В результате они страдают от стресса и теряют привлекательность в женских глазах.

Ранее РБК, ссылаясь на результаты опроса ВЦИОМ, сообщал, что около 67% россиян считают разницу в возрасте между мужчиной и женщиной в 5-10 лет приемлемой для начала отношений или вступления в брак. Для каждого пятого респондента «возраст не имеет значения», 7% верят в будущее пар с 15-летним разрывом в возрасте, а 3% готовы дать шанс влюбленным и при более внушительной разнице. При этом опрошенные представители старшего поколения чаще расценивали большую разницу в возрасте (15-20 лет) как проблему.