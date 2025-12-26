Экс-замглавы Минобороны — генерал-полковник Юрий Садовенко скончался в Москве на 57-м году жизни, сообщают РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источники в его окружении. По их словам, бывший высокопоставленный военный умер накануне, 25 декабря, от болезни сердца.

Садовенко окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, четыре года служил в армии, потом перешел в МЧС, где стал помощником возглавлявшего это ведомство Сергея Шойгу, потом руководил его аппаратом, а в 2007 году в той же должности перешел вместе со своим начальником в администрацию Московской области.

В начале 2013 года — спустя два месяца после назначения Шойгу главой Минобороны — в то же ведомство был назначен и Садовенко, став начальником аппарата министра. СМИ называли его одним из ближайших соратников Шойгу.

В мае 2024 года на волне коррупционных скандалов в Минобороны президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Садовенко от должности. На его место был назначен аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

СМИ упоминали Садовенко в связи с расследованием уголовного дела другого заместителя Шойгу — генерала Тимура Иванова. Выяснилось, что он жил с телеведущей Марией Китаевой, которая также являлась советницей министра обороны. В 2020 году в рамках журналистского расследования были опубликованы сведения о том, что до этого Китаева была замужем за Садовенко: у них совпали многие ключевые данные в декларациях за период с 2014 по 2018 годы. В 2016 и 2018 годах она сообщала в соцсетях о рождении дочери и сына, которые, судя по фото и подписям к ним, имели отчество «Юрьевна» и «Юрьевич».