Свыше 278 тыс. жителей Москвы имеют собственное оружие, заявил замначальника Главного управления Росгвардии по столице Александр Самойлов. Его слова приводит «Коммерсантъ».

Он уточнил, что в собственности у жителей Москвы находится порядка 650 тыс. единиц оружия. В это число входят охотничьи, спортивные и коллекционные образцы.

По словам Самойлова, в прошлом году было проведено свыше 66 тыс. проверок. По их итогам сотрудники правоохранительных органов изъяли 6,2 тыс. единиц оружия, а также аннулировали более 1,1 тыс. лицензий и разрешений.

К числу самых распространенных нарушений замначальника Росгвардии отнес:

окончание срока действия разрешения на оружие;

несоблюдение правил хранения оружия и боеприпасов (в том числе хранение вне сейфа);

совершение преступлений либо отдельных административных правонарушений;

нарушение установленных сроков прохождения медицинского освидетельствования.

Самойлов сообщил, что с октября 2024 года примерно 5,5 тыс. единиц оружия были изъяты и направлены в зону боевых действий. Он напомнил, что россияне могут передавать оружие в зону СВО добровольно. Так, за аналогичный период времени жители Москвы самостоятельно сдали около 820 единиц, отметил он.

В последнее время заметно выросло число случаев применения огнестрельного оружия в общественных местах. В частности, в ночь на 16 января на остановке в центре Москвы 17-летний подросток во время конфликта открыл стрельбу из травматического пистолета. В результате ранения получили три человека. В столичном управлении МВД сообщали о задержании шести предполагаемых участников инцидента.

При этом подобные происшествия фиксируются не только в столице, но и в регионах. Вечером 10 января житель села Кельчиюр Ижемского района республики Коми открыл стрельбу возле жилого дома на Центральной улице, высказывая угрозы окружающим. В пресс-службе МВД по республике уточнили, что у мужчины было «незарегистрированное одноствольное гладкоствольное ружье».

После прибытия полицейских нарушитель оказал вооруженное сопротивление и произвел выстрел в сторону одного из сотрудников. Полицейский избежал прямого попадания, однако получил ранение.

В ответ правоохранители применили табельное оружие. Нападавший был ранен в ногу и доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело (ст. 317 УК РФ).