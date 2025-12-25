Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой пройдет в понедельник, 29 декабря, на сцене Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, в котором она служила 60 лет. Как сообщили в учреждении культуры, в этот день запланирована гражданская панихида; точное время ее начала будет объявлено дополнительно.

Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Как рассказал художественный руководитель Театра имени Пушкина Евгений Писарев, ее смерть наступила после церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким. В Театре имени Маяковского, где проходила панихида по Лобоцкому, уточнили, что актрисе внезапно стало плохо прямо во время мероприятия. Алентову оперативно доставили в больницу, но спасти ее не удалось. По неподтвержденной информации, причиной смерти Алентовой стал острый инфаркт миокарда.

Дочь актрисы, телеведущая Юлия Меньшова, прокомментировала уход матери в своем телеграм-канале. Она опубликовала пост, в котором написала, что теперь ее родители — Вера Алентова и режиссер Владимир Меньшов, который умер 5 июля 2021 года, на 82-м году жизни от последствий коронавируса — снова вместе. Свою публикацию она сопроводила их совместными фотографиями.

Коллеги и друзья народной артистки поделились с RTVI своими воспоминаниями о ней. Актер Леонид Ярмольник назвал Алентову «абсолютным классиком» и «замечательной русской актрисой». По его словам, она обладала незаурядным талантом. Вместе с тем Ярмольник отметил ее скромность, интеллигентность и демократичность в общении, подчеркнув, что она никогда не вела себя как звезда.

Стилист и актер Владислав Лисовец, снимавшийся с ней в фильме «С 8 Марта, мужчины», охарактеризовал Алентову как «олицетворение русской женщины» — сочетающей в себе скромность, мягкость, характер и особую, неуловимую красоту. Он отметил ее огромное влияние на формирование эталонов поведения и стиля для нескольких поколений женщин.

Актер Андрей Соколов, работавший с Алентовой в сериале «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», выразил глубокие соболезнования и назвал ее уход огромной потерей. Он подчеркнул, что ее творчество вместе с работами ее супруга Владимира Меньшова, составляет неотъемлемую часть советской и российской культуры, оставившую яркий след в жизни многих людей.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Театра имени Пушкина, на сцене которого служила всю жизнь. С 2009 года также руководила актерско-режиссерской мастерской во ВГИКе.

Всенародную известность ей принесла главная роль Катерины в фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». Среди других знаковых работ в кино — роли в картинах «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов», «И все-таки я люблю…», «Дорога без конца».

В 1992 году Вере Алентовой было присвоено звание народной артистки России.