Военные власти Судана предложили России сделку, которая в случае реализации позволит ей обзавестись первой военно-морской базой в Африке и держать под наблюдением важнейшие торговые пути Красного моря. Об этом суданские чиновники рассказали The Wall Street Journal (WSJ).

По их словам, российским официальным лицам предложили сделку еще в октябре. По ней Россия получит право разместить до 300 своих военнослужащих и до четырех военных кораблей, включая атомные, в Порт-Судане или в другом месте и пользоваться этой территорией в течение 25 лет.

Кроме того, военный режим Судана — третьего по величине производителя золота в Африке — готов открыть Москве доступ к концессиям в своей горнодобывающей промышленности, говорится в статье.

В обмен власти страны, с 2023 года охваченной гражданской войной, рассчитывает получить российские передовые системы ПВО и другое вооружение по льготным ценам, пишет WSJ. Газета направила несколько запросов в Кремль, но не получила ответа.

Как утверждает издание, Москва уже пять лет добивается постоянного доступа в Порт-Судане, однако до сих пор правительство африканской страны воздерживалось от такого соглашения, хотя и поощряло само стремление.

Идея создания российской военно-морской базы на побережье Судана обсуждается с 2017 года. Инициативу озвучил тогдашний президент страны Омар аль-Башир во время визита в Сочи. В 2020 году стороны подписали соглашение, по которому Судан одобрил размещение на своей территории пункта материально-технического обеспечения российского ВМФ. Оно предусматривало те же условия, что и в сделке, описанной WSJ — до 300 военных и до четырех кораблей, в том числе с ядерной энергетической установкой, однако о поставках российских вооружений речи не шло. В феврале 2025 года глава МИД Судана Али Юсеф Ахмед аш-Шариф в ходе визита в Москву заявил, что стороны достигли «полного согласия» по созданию первой российской военно-морской базы в Африке и что для реализации проекта «нет никаких препятствий». Однако в ноябре посол России в Судане Андрей Черновол рассказал, что в условиях военного конфликта в этой стране строительство базы приостановлено.

Если сделка состоится, Москва не только укрепит свои позиции на континенте, но и получит стратегическое преимущество, рассуждает газета. Такая перспектива тревожит США, которые стараются не допустить, чтобы Россия и Китай получили контроль над африканскими портами, где они могли бы модернизировать и перевооружать свой флот.

В настоящее время российские ВМС испытывают нехватку незамерзающих портов, где можно осуществлять ремонт и пополнять запасы. База в Красном море позволила бы российским кораблям находиться в Средиземном море или Индийском океане дольше, чем сейчас, поясняет WSJ.

В Вашингтоне также опасаются, что Москва и Пекин будут иметь возможность блокировать важнейшие морские пути. При наличии базы в Порт-Судане Россия во всяком случае сможет отслеживать перевозки через Суэцкий канал, которые составляют около 12% мировой торговли, сказано в публикации.

В то же время сами суданские источники газеты отмечают, что сделка с Москвой создаст проблемы в отношениях с США и Европейским союзом. В прошлом году власти в Хартуме сами отклонили предложение создать в стране военно-морскую базу под контролем Тегерана, хотя Иран был одной из стран, поставлявших суданским военным беспилотники. Представители Судана объяснили отказ нежеланием оттолкнуть США и Израиль.