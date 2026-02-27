Статьи коммунальных расходов, которые формируются на основании показателей счетчиков, — вода, газ и электричество — можно пересчитать, рассказал Life эксперт по ЖКХ, эколог Илья Рыбальченко. Кроме того, жильцы могут и отказаться от некоторых услуг.

Эксперт отметил, что есть платежи, которые регламентированы жилищным кодексом, от них нельзя отказаться, лишь оспорить некорректные начисления. К ним относятся: содержание общего имущества (лестницы, лифты, крыши), текущий и капитальный ремонт, отопление при наличии центральной системы и вывоз мусора.

Однако ресурсы, платежи за которые считаются индивидуально по счетчикам, можно пересчитать. Плата за воду, газ и электричество определяется по фактическому объему потребления.

«Есть случаи, когда начислений можно избежать. Например, если вы уехали в отпуск и не пользовались водой, счетчик не фиксирует расход — платить не придется. При отсутствии в квартире более пяти дней можно оформить перерасчет, подтвердив это документально», — объяснил эколог.

Основанием для пересмотра суммы платежей за воду может стать ее качество или нарушение сроков подачи.

Аналогичный принцип, по словам Рыбальченко, действует и с платежами за газ и электричество. Плата производится только на основании показаний исправно работающего счетчика. Если компания определяет цену по нормативу, то ее также можно оспорить.

Немного иная ситуация сложилась с оплатой отопления. От него нельзя отказаться, но можно запросить перерасчет, если оказывающая услугу организация выполнила работу некачественно. Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что основаниями для перерасчета может стать температура ниже +18 градусов в жилом помещении.

В некоторых случаях в платежках присутствуют услуги, от которых можно и вовсе отказаться. Например, жильцы могут потребовать исключить расходы на проводное радио и коллективную телеантенну, если не пользуются ими. То же касается консьержа, видеонаблюдения, уборки или охраны. Они могут оплачиваться лишь при наличии решения общего собрания собственников, отметил эксперт.

Все процедуры отказа от оплаты ненужных коммунальных расходов должны быть официальными, обращает внимание эксперт. В противном случае будут начисляться пени. Рыбальченко рекомендует направить заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию, приложив документальные доказательства.

С января 2026 года в России на 1,7% выросли коммунальные тарифы. С 1 октября их поднимут снова, причем в некоторых регионах подорожание составит 22%. Сильнее всего — в Ставропольском крае (22%), Дагестане (19,7%) и Тамбовской области (17,5%).

В феврале Федеральная антимонопольная служба (ФАС) объявила о начале проверки тарифов ЖКХ. Это произошло на фоне массовых жалоб жителей регионов на резко возросшие коммунальные тарифы. Наибольшее число претензий поступило из Красноярского края, Приморья, Калининградской и Архангельской областей, а также Тюменской области, ХМАО и ЯНАО.