Украинские власти настаивают на неприемлемых условиях возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве. Ее слова приводят РИА Новости и ТАСС в субботу, 17 января.

По словам Москальковой, Киев ставит «условия, которые российская сторона выполнить не может», настаивая на том, чтобы обменять 12 курян на «гражданских, которые находятся в России под следствием». Омбудсмен пояснила, что речь идет о лицах, которым было «предъявлено обвинение в совершении правонарушения или преступления против России».

«Поэтому этот диалог ведется столь длительное время, уже девять месяцев», — сказала она.

Москалькова указала, что, согласно положениям Женевской конвенции, удерживаемые граждане «должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий». «А условия ставятся», — отметила она.

Удерживаемые на Украине жители Курской области фактически оказались заложниками украинской стороны, заявила Москалькова. Она обратила внимание на неудовлетворительные условия содержания россиян.