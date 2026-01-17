Украинские власти настаивают на неприемлемых условиях возвращения 12 жителей Курской области, удерживаемых в Сумах, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова по итогам встречи с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич в штаб-квартире организации в Женеве. Ее слова приводят РИА Новости и ТАСС в субботу, 17 января.
По словам Москальковой, Киев ставит «условия, которые российская сторона выполнить не может», настаивая на том, чтобы обменять 12 курян на «гражданских, которые находятся в России под следствием». Омбудсмен пояснила, что речь идет о лицах, которым было «предъявлено обвинение в совершении правонарушения или преступления против России».
«Поэтому этот диалог ведется столь длительное время, уже девять месяцев», — сказала она.
Москалькова указала, что, согласно положениям Женевской конвенции, удерживаемые граждане «должны быть репатриированы, то есть переданы стране их гражданской принадлежности, без каких-либо условий». «А условия ставятся», — отметила она.
Удерживаемые на Украине жители Курской области фактически оказались заложниками украинской стороны, заявила Москалькова. Она обратила внимание на неудовлетворительные условия содержания россиян.
«Это некачественная еда, одна из женщин нам пишет: „Вот каша и чай — это единственное, чем мы питаемся“. Это совершенно недопустимо», — подчеркнула омбудсмен.
Куряне содержатся в пункте временного размещения, им запрещено выходить за его пределы, рассказала Москалькова. «Не могут куда-то выехать, у них для этого и документов нет, и денег нет», — отметила она.
Как отметила Москалькова, МККК выполняет свои обязательства по посещению и оказанию помощи удерживаемым курянам. В то же время условия их содержания побудили российскую сторону поставить этот вопрос на повестку дня в ходе встречи с представителями комитета.
В середине декабря в Россию с территории Украины были возвращены 15 россиян — 12 женщин и трое мужчин. Украинская сторона передала их Белоруссии. В свою очередь Москва передала Киеву 45 украинцев, которые подлежали выдворению из России и хотели вернуться на Украину.