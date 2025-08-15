Сенатор-республиканец от Аляски Дэн Салливан заявил, что не поддержит план, который предполагает использование редкоземельных металлов штата в качестве «разменной монеты» в переговорах с Россией.

«Мы не хотим этого, нам не нужны никакие российские инвестиции, мы это не поддерживаем. Я не думаю, что это серьезное предложение на данный момент», — подчеркнул однопартиец Трампа в разговоре с местным информационным агентством Alaska’s News Source.

Согласно данным геологической службы США, на Аляске насчитывается около 50 «критически важных минералов».

Как рассказал Alaska’s News Source геолог штата Дэвид Шумигала, на этой территории есть 49 минералов, которые можно добывать. Среди них важнейшими считаются цинк, германий и графит, без которых «просто нельзя обойтись в современном обществе».

Ранее британская газета The Telegraph со ссылкой на источники писала, что президент США Дональд Трамп во время переговоров на Аляске может предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину несколько экономических стимулов. В их числе — разработка редкоземельных металлов в штате.

14 августа, накануне вылета в Анкоридж, где и пройдет саммит с Путиным, у главы Белого дома спросили, планирует ли он предложить Москве разработку редкоземов в качестве «экономического компромисса». Президент Соединенных Штатов уклонился от ответа, заявив, что «редкоземельные металлы совсем не важны», а сам он пытается «спасти жизни» людей, воюющих на Украине.