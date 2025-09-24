Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово запускают воздушные шары со взрывчаткой на территорию России, чтобы перегрузить системы радиоэлектронной разведки (РЭР) и противовоздушной обороны (ПВО). Таким мнением с «Лентой.ру» поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, воздушные шары дешевле беспилотников. При этом у них есть металлические основания, на которые реагирует радиолокационная станция. В результате ПВО отвлекается на «ложные цели» и наносит удар.

Вместе с тем эксперт отметил, что пока такая тактика не приносит результатов. Однако она используется впервые, поэтому неизвестно, насколько эффективными воздушные шары окажутся в итоге.

«Может, это американцы подсказали. Мы пока такую тактику тоже не применяли — все происходит буквально впервые», — подчеркнул полковник.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин согласился с тем, что ВСУ могут использовать воздушные шары, чтобы сбить с толку российские системы ПВО.

«Также украинские военные могут использовать эти шары в качестве ретрансляторов, чтобы обеспечить свои ударные дроны устойчивой и бесперебойной связью», — отметил специалист в беседе с Инфо24.

По еще одной версии Дандыкина, использование воздушных шаров — вынужденная мера, связанная с нехваткой дронов у ВСУ. Он напомнил, что ранее украинская армия неоднократно пыталась применять в зоне военной операции «переоборудованные для сброса боеприпасов метеозонды».

«Я думаю, что ВСУ решили масштабировать эту практику, чтобы компенсировать недостаток дронов. В любом случае, все это не от хорошей жизни, поэтому я не удивлюсь, если в скором времени они начнут использовать на фронте луки и стрелы», — заключил Дандыкин.

Ранее аналогичной позицией с RTVI поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его утверждению, украинские военные вынуждены использовать воздушные шары для атак по российской территории, поскольку средства оборонного бюджета Украины «на исходе».

«Воздушный шар — самый простой и, главное, самый дешевый летательный аппарат. И то, что именно их теперь вынуждены использовать ВСУ для нападения на российские города, может означать только одно — средства оборонного бюджета Украины на исходе», — сказал депутат.

Утром 24 сентября источники в экстренных службах сообщили РИА Новости, что ВСУ впервые попытались атаковать несколько регионов России при помощи сразу более 30 метеорологических воздушных шаров со взрывчаткой. По данным Минобороны, подобные единичные атаки фиксировались осенью 2024 года.