В России следовало бы возродить цензуру, которой занимались бы профессионалы — «тысячи просвещенных слуг государства», написал в своей колонке в «Российской газете» спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству, экс-министр культуры Михаил Швыдкой. По его мнению, это было бы «куда честнее», чем вносить правки в уже действующие законы или плодить новые требования и ограничения.

Он раскритиковал сложившуюся в последнее время практику, когда эти новые требования к СМИ, издателям, продюсерам и деятелям культуры составляют «бюрократы различных ведомств», которые сами не представляют до конца, «чего же им надо бояться, чтобы не потерять место, тем самым сломав себе карьеру». При этом их инициативы зачастую бывает трудно формализовать с юридической точки зрения, отметил Швыдкой.

Как он рассудил, количество новых требований не может возрастать до бесконечности. Это будет негативно отражаться на качестве создаваемых произведений, считает колумнист.

«Нельзя творить, держа на столе указы президента РФ и своды законов, включающих помимо Гражданского и Уголовный кодекс. Как представляется, было бы куда честнее вернуться к цензуре, которой бы занимались профессионалы, а не бюрократы. <…> Да, возрождение института цензуры — недешевое удовольствие, <…> но, пожалуй, только оно может сохранить здоровую обстановку в творческой среде», — высказал мнение Швыдкой.

Он поделился воспоминаниями о некоторых аспектах советской цензуры, отметив, что «ни в коей мере не идеализирует культурную политику», которая была в СССР, и не считает возможным ее повторение.

«Но… в существовании цензурного ведомства была своя логика. Предварительная цензура защищала от карательной», — пояснил экс-министр культуры.

По воспоминаниям Швыдкого, который с 1973 по 1990 год работал в редакции журнала «Театр», в то время во всех структурах, имевших отношение к культурной сфере, был «очень сильный редакторский состав», цензоры также были «в высшей степени образованны и сведущи в разных литературных и научных премудростях».

По его словам, наличие цензуры, необходимость обсуждать риски, а при несогласии с правками «пробиваться» к высшему начальству и пытаться отстоять свою версию, создавало «пространство идеологической дискуссии». Такое пространство «вовсе не бесполезно для культуры и общества в целом», сделал вывод Швыдкой.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете выдавать прокатные удостоверения фильмам, подрывающим российские традиционные ценности. Ранее первый зампред думского комитета по развитию гражданского общества Николай Бурляев в беседе с RTVI объяснил его соблюдением «судьбоносного» указа президента Владимира Путина о сохранении духовно-нравственных ценностей, который, по словам депутата, стал «конституцией Минкульта».

В марте глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский, который является одним из авторов этого законопроекта, прокомментировал RTVI случаи цензуры на российских телеканалах, когда они при показе фильмов и сериалов заглушают или вырезают некоторые слова и «заблюривают» отдельные предметы в кадре.

Например, в одной из серий «Дальнобойщиков» в эфире телеканала «Че» заглушили название производителя одежды Levi’s, ушедшего из России после начала военной операции на Украине, на канале «Пятница» — слово «украинские» в реплике «украинские пампушки к борщу», а в мультфильме «Приключения капитана Врунгеля» телевизионщики «замазали» изображение статуи Венеры.