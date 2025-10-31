Испытания ядерного оружия на математических моделях постоянно ведутся во всех странах, потому что надежность этого вида вооружений требует постоянного внимания. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Его слова приводят «Коммерсант» и РБК.

Выступая на форуме «Народы России», секретарь Совбеза заявил, что испытания ядерного оружия не останавливались «ни в одной стране, ни на один день и ни на один час». По словам Шойгу, речь идет не о физических испытаниях, а о применении расчетной техники и построении математических моделей. Он отметил, что ядерные арсеналы необходимо постоянно совершенствовать и уделять им внимание.

«Мы наши полигоны всегда держали в готовности к тому, чтобы можно было в любое время прибегнуть, если будет такая необходимость, к их использованию», — подчеркнул Шойгу.

Он заверил в готовности России возобновить реальные ядерные испытания в том случае, если какая-либо другая страна поступит аналогично.

«Если они начнут проводить испытания и выйдут из этого (имеется в виду мораторий на испытания ядерного оружия — прим. RTVI), то мы, естественно, будем делать то же. Это ответ адекватный. Не будут проводить — мы не будем проводить», — заключил Шойгу.

США, Россия и Китай подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Из трех стран ДВЗЯИ ратифицировала лишь Россия, однако в 2023 году отозвала ратификацию.

30 сентября президент США Дональд Трамп отдал распоряжение Пентагону «немедленно» начать испытания ядерного оружия на равной основе.

«Из-за огромной разрушительной силы, я не хотел этого делать, но у меня не было выбора! Россия занимает второе место, а Китай — третье с большим отрывом, но через пять лет они сравняются. Из-за программ испытаний в других странах я поручил Министерству войны начать испытания нашего ядерного оружия на равной основе», — написал Трамп в Truth Social.

Трамп не уточнил, какие именно испытания имеет в виду, но его пост появился спустя несколько дней после того, как Россия объявила об испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон», которые оснащены ядерной энергетической установкой.

31 октября о проведении ядерных испытаний в США высказался вице-президент страны Джей Ди Вэнс. По его словам, испытания ядерного оружия нужно проводить время от времени, чтобы убедиться, что вооружение «действительно функционирует нужным образом».

В разговоре с RTVI эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов допустил, что заявления лидера США могут быть как символическим ответом России, так и очередным пиар-ходом. Он отметил, что даже если Трамп не блефует, то возобновление ядерных испытаний повлияет на американскую военную политику и спровоцирует серьезные последствия для глобальной стратегической стабильности. Россия же, по его словам, будет готова ответить симметрично.

При этом речь вероятнее всего идет не о самом ядерном оружии, а об испытаниях средств его доставки. По словам научного сотрудника Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрия Стефановича, на данный момент в США активно модернизируют ядерную авиабомбу B61-12 и боезаряд для крылатой ракеты W80-4.