Цены на алкогольную и табачную продукцию в 2026 году увеличатся на 11%, а рост цен на такси составит 15%, сообщил Life.ru экономист, доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Эксперт напомнил, что с 1 января акцизы на этиловый спирт увеличились с 740 до 824 рублей за литр безводного спирта, на пиво крепостью до 8,6% — с 30 до 33 рублей за литр, выше 8,6% — с 56 до 62 рублей. Размер акцизов на сигареты и папиросы вырос с 2,9 тыс. до 3,2 тыс. рублей за тысячу штук.

«Рост цен в 2026 году на алкогольную продукцию составит около 11%, сигареты также вырастут в цене в среднем на 11%», — отметил он.

Щербаченко прокомментировал и рост цен на такси. Он отметил, что с 1 марта перевозчики будут обязаны использовать для работы только российские или локализованные авто. Иностранные же машины, в том числе лизинговые, регистрировать в реестре такси больше не будут.

Экономист считает, что из-за необходимости закупать новые авто тарифы на поездки вырастут в среднем на 15%. Кроме того, на стоимость повлияют повышение правил расчета утильсбора и расходы на техобслуживание.

Вместе с этим Щербаченко обратил внимание и на ситуацию с ростом цен на отдых на Черном море и в ОАЭ. Зарубежные поездки, по его словам, с начала 2026 года подорожали на 10-15%. Это связано с сезонными колебаниями и растущим интересом россиян к этим направлениям. Кроме того, поездки в ОАЭ и к побережью Черного моря включили в расчет инфляции, добавил экономист.

«Спрос и расходы на эти направления заметно выросли, поэтому они стали показательными для оценки динамики цен. Такие траты в основном характерны для среднего класса, при этом они сильно зависят от сезона и подвержены резким колебаниям», — отметил собеседник Life.ru.

Щербаченко подчеркнул, что Черное море остается главным местом отдыха и внутри России, ежегодно привлекая свыше 20 млн туристов. Арабские эмираты, по его словам, стали одним из немногих доступных для россиян зарубежных направлений — в 2025 году страна приняла 2,5 млн туристов из России. Показатель вырос на 23% по сравнению с 2024 годом.

Ранее финансовый аналитик Наталья Ключникова рассказала, что товары в России могут подорожать на фоне повышения таможенных сборов на 15-16%. Тем не менее эксперт отметила, что подорожание будет незначительным, поскольку таможенные сборы составляют менее 1% от стоимости товаров.

Кроме того, с 1 сентября в России вводится технологический сбор — производители и импортеры должны будут платить до 5 тыс. рублей за каждое устройство с электронной компонентной базой. С учетом повышения базовой ставки НДС аналитики ждут роста розничных цен на технику на 5-10%.