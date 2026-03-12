Вместо ЗАГСа и МФЦ будущие супруги стали выбирать выездную регистрацию брака, рассказала 360.ru первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Она предложила развивать эту сферу, чтобы у каждой пары была возможность заключить союз в «красивом и знаковом» месте.

«Надо развивать альтернативные точки для выездной регистрации брака, и тогда у нас будет больше желающих расписаться в красивом и, возможно, статусном, историческом, но в любом случае — знаковом месте», — отметила она.

По ее словам, такие площадки должны оставаться доступными. В Москве стоимость подобной услуги сопоставима с обычной госпошлиной за регистрацию брака, пояснила Буцкая.

Парламентарий добавила, что регионам также следует развивать альтернативные площадки, чтобы у будущих супругов было больше вариантов для выбора места церемонии.

Поводом для комментария стала инициатива председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергея Рыбальченко. Он предложил создать специальную федеральную программу поддержки свадеб в «торжественной обстановке».

Общественник рассказал ТАСС, что в регионах закрываются дворцы бракосочетаний из-за того, что россияне стали чаще заключать союз в МФЦ. Он пояснил, что подобные решения идут вразрез с традициями. По его мнению, необходимо сохранять учреждения, где проводится бесплатная торжественная регистрация брака.

Ранее заместитель главы комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов заявил, что для церемонии бракосочетания в России нужен новый «гимн», поскольку от марша Феликса Мендельсона, по его словам, веет «непролазной пошлостью». По словам парламентария, эта мелодия напоминает ему «тазик оливье, ведерко котлет и выкуп невесты».