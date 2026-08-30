Президент США Дональд Трамп должен быть немедленно отстранен от должности, если он допускает использование ядерного оружия для нападения первым. Такое мнение высказал американский консервативный журналист и бывший союзник Трампа Такер Карлсон, пишет The Hill.

«Как только любой президент начинает активно рассматривать применение ядерного оружия первым, этого человека следует немедленно снять с должности, потому что это должно быть красной линией — уничтожение всего человечества ядерным ударом», — заявил Карлсон.

Он поделился своими рассуждениями в беседе с бывшим директором Национального контртеррористического центра (НКЦ) Джо Кентом, который ушел в отставку в марте из-за несогласия с войной США против Ирана.

Карлсон подчеркнул, что выступал решительно против обеих попыток объявить Трампу импичмент во время его первого президентского срока. Но теперь он недоумевает, почему тот же стандарт не применяется, когда глава государства считает возможным нападение ядерными силами.

«Почему не предпринимается попытка немедленно отстранить его от должности? Любой, кто терпит подобные разговоры от своих подчиненных или сотрудников, по определению непригоден для этой работы», — возмутился журналист.

Трамп публично не заявлял, что рассматривает возможность применения ядерного оружия первым, отмечает The Hill.

В начале августа замглавы Минобороны по политическим вопросам Элбридж Колби заявил, что задача Пентагона — «обеспечить наличие убедительных, рациональных ядерных вариантов, которые президент Соединенных Штатов, руководствуясь простым принципом нормального человека со здравым смыслом, действительно бы реализовал».

Колби подчеркнул, что в Минобороны США «не хотят ставить кого-либо в положение», когда «придется применять» ядерное оружие. Но такие варианты должны быть у главы государства на столе, «чтобы предотвратить войну в первую очередь», объяснил он.

Кент сказал, что его беспокоит вопрос о том, к чему может прибегнуть администрация Трампа, если традиционные военные варианты не позволят добиться желаемого им результата в Иране.

«Я думаю, было бы глупо полагать, что это [применение ядерного оружия] не может произойти в нынешней ситуации, особенно учитывая, что администрация изо всех сил пытается найти выход», — сказал экс-директор НКЦ.

Что говорят в России

В субботу, 29 августа, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов заявил в интервью RT, что, по некоторым признакам, США могут рассматривать возможность применения ядерного оружия в Европе.

В частности, по его словам, об этом свидетельствует то, что Вашингтон настойчиво пытается продвигать на различных форумах по разоружению тему российского нестратегического ядерного арсенала, хотя он не представляет угрозы для США.

По словам посла, эта настойчивость «наводит на мысль, что американские военные стратеги со всей серьезностью рассматривают возможность применения ядерного оружия на европейском театре военных действий».

В воскресенье, 30 августа, депутат Госдумы во фракции ЛДПР, лидер внепарламентской партии «Родина» Алексей Журавлев высказал мнение, что Россия «обязана» применить тактическое ядерное оружие (ТЯО) на Украине.

«Надо бить так, чтобы враг понял, что он должен капитулировать. Идут дискуссии, можем ли мы применять тактическое ядерное оружие, не можем ли мы применять… Слушайте, такой дискуссии даже быть не должно», — сказал он на видео, опубликованном каналом «Блокнот» (перепост есть в канале самого Журавлева).

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил в интервью Bild, что не верит в возможность применения ТЯО Россией, потому что этого не допустит Китай.