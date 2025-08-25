Спасатели нашли группу из 10 туристов, которые ранее потерялись в районе вулкана Баранского на курильском острове Итуруп. Об этом сообщил глава Курильского муниципального округа Константин Истомин в телеграм-канале

«Оперативная информация по пропавшей группе туристов в районе вулкана Баранского: все 10 человек туристической группы находятся на борту вертолета МЧС, который доставит их на площадку санавиации», — говорится в сообщении Истомина.

В МЧС уточнили, что всех туристов доставят в Курильск. В медпомощи никто не нуждается.

SHOT публикует видео со спасенными туристами. Гиды Валерий и Анастасия рассказали, что они несколько дней шли под проливным дождем. По их словам, потерялись из-за сильного тумана, а сигнальный костер не смогли развести из-за сырости.

О пропаже группы туристов в районе вулкана Баранского стало известно 23 августа. Глава Курильского округа сообщал, что в поисках задействованы полицейские и военные.

По данным источника РЕН ТВ, туристическая группа не была зарегистрирована и отправилась на вулкан самовольно. По его словам, путешественники могли «свернуть не туда» из-за густого тумана на местности.

SHOT также писал, что супруги-гиды, которые повели группу на вулкан, сами впервые пошли по этому маршруту.