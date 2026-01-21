На фоне масштабного отключения электричества и отопления на Украине невеста бывшего министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы Светлана Павелецкая, владеющая магазином интимных товаров, дала украинцам нестандартный совет по обогреву. В интервью она рассказала о товарах из своего ассортимента, которые могут помочь согреться.

«Есть игрушки, регулирующие температуру, и мы их продвигаем сейчас для холодных вечеров, потому что они нагреваются до 38 градусов. Если нет отопления, можно обложиться вибраторами и нормально себе греться», — заявила Павелецкая.

За несколько дней до этого сам Кулеба на фоне масштабных веерных отключений электроэнергии предложил соотечественникам поддержать украинский бизнес, который также страдает от отсутствия света и тепла. Экс-министр рекомендовал вместо домашнего кофе посетить кафе, пообедать в ресторане, заглянуть на базар или в небольшие магазины.

«Пожалуйста, сегодня выпейте кофе не дома, а в кафе, пообедайте в ресторане или купите вкусности в киоске, зайдите на базар, сходите к парикмахеру, купите что-нибудь в небольшом магазине или хотя бы сделайте заказ онлайн — поддержите микро-, малый и средний украинский бизнес. Ему сейчас тяжелее всего», — написал Кулеба в соцсетях.

Накануне директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева призвала Киев прекратить субсидировать электроэнергию и отопление. Кроме того, она обратилась к украинцам с метафорическим призывом к уверенности и сплоченности.

«Вы должны верить в себя как во льва. Поэтому вставайте утром и рычите. Уверенность имеет значение», — заявила она, добавив, что говорит это, опираясь на опыт своей родной страны Болгарии.

Она призвала оставить в стороне внутренние разногласия и «навсегда похоронить коррупцию», утверждая, что именно такой путь ведет к успеху.

После этого депутат от правящей украинской партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев заявил, что по совету Георгиевой «рычал как лев», но ему это не помогло согреться.

Кризис в энергетике Киева и области, начавшийся в конце 2025 года из-за масштабных повреждений объектов инфраструктуры, продолжает усугубляться. Мэр столицы Виталий Кличко 9 января обратился к жителям с рекомендацией по возможности покинуть город, поскольку половина многоквартирных домов на тот момент осталась без отопления.

13 января мэр констатировал дальнейшее ухудшение ситуации. Дефицит электроэнергии достиг такого уровня, что возникли сложности с обеспечением даже объектов критической инфраструктуры. Кличко заявил, что столица не сталкивалась со столь тяжелым энергетическим кризисом с февраля 2022 года.

Очередной удар по системе был нанесен 20 января, когда в Киеве прогремела новая серия взрывов. Их следствием стали масштабные перебои в подаче электроэнергии, тепла и воды. Аварийные отключения не затронули и ключевые государственные учреждения, в том числе здание Верховной Рады Украины.