Низкий пролет грузового самолета в Новой Москве может быть связан с распоряжением диспетчера или особой ситуацией в виде объявления плана «Ковер», заявил в разговоре с Инфо24 заслуженный пилот России, летчик гражданской авиации Юрий Сытник.

Вечером 22 сентября самолет пролетел прямо над крышами многоэтажек. Как пишет Shot, судно направлялось в сторону аэропорта Внуково — пилот якобы летел на такой высоте из-за украинских беспилотников в небе.

По словам Сытника, в подобных ситуациях нет ничего необычного — если командир и экипаж четко выполняют инструкции, они безопасны.

«Я посмотрел маршрут полета. Он облетал Москву, так как это прописано в правилах в московской воздушной зоне. Контролировался диспетчерами, военным сектором и экипажем. Поэтому ничего страшного. Низко там или высоко — это все понятия относительные. Самолеты заходят на посадку, высота круга — 600 метров, а потом он снижается до 200, 150, 100 и 50 метров. У них работала навигация, экипаж ориентировался визуально по огням кольцевой линии. А если кто-то напугался, пусть памперсы купят», — подчеркнул эксперт.

Ранее РБК со ссылкой на источники написал, что во время атаки беспилотников на российские регионы использовалось большое количество воздушных шаров. Один из собеседников издания подчеркнул, что ранее подобных массовых налетов не фиксировались. Он добавил, что шаров «было действительно много, при этом в них нет никакой точности».