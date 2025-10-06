Часть избирателей непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), расположенной на левом берегу Днестра, экономически связаны с остальной территорией Молдовы и Евросоюзом. Об этом в специальном интервью RTVI заявил экс-президент Молдовы, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон. Таким образом он прокомментировал итоги выборов в молдавский парламент, на которых около трети проголосовавших приднестровцев поддержали проевропейскую партию «Действие и солидарность».

«Есть часть жителей Приднестровского региона, которые проживают и работают на правом берегу. И очень много, к примеру, предприятий, которые работают в Приднестровье, экспортируют свои товары в Европейский союз. Поэтому я здесь не вижу ничего удивительного, это было на всех выборах», — сказал Додон.

При этом, по мнению собеседника RTVI, если бы возможность проголосовать была у всех избирателей из ПМР, то результаты были бы иными.

«Я думаю, что за промолдавские силы — давайте не будем называть «пророссийские» либо «проевропейские» — за промолдавские силы, я уверен, что в Приднестровье где-то 70-80% поддержало бы [их]. Так же, как в Гагаузии мы получили 82%», — сказал Додон.

Поэтому президент Молдовы Майя Санду не хочет реинтеграции Приднестровья, считает Додон.

«Это еще один аргумент, почему Майя Санду не хочет объединения страны, — потому что это вовлечение в политическое поле Республики Молдова около 300 тысяч избирателей, которые голосуют против правых партий», — пояснил экс-президент.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 28 сентября. В них приняли участие более 12 тыс. жителей ПМР. 51,02% проголосовали за оппозиционный «Патриотический блок», в который входит «Партия социалистов». 29,89% голосов набрала правящая в Молдове партия «Действие и солидарность». На третьем месте оказалась партия «Альтернатива» (8,91% голосов), выступающая за вступление Молдовы в ЕС.

Жители Приднестровья могли проголосовать только на избирательных участках, расположенных на правом берегу Днестра. Таких участков было открыто 12. При этом в прошлом году, на президентских выборах и референдуме о евроинтеграции, для приднестровцев были доступны 30 избирательных участков.

Игорь Додон напомнил и о внезапных дорожно-строительных работах на мосту через Днестр в день голосования: «Власть в срочном порядке за день начала ремонт мостов через Днестр. Они просто закрыли мосты. В прошлом году они их минировали, были сообщения о бомбах, которые потом оказались ложными. А сейчас они просто взяли, закрыли мосты на ремонт. И чудным образом на второй день эти мосты открыли — уже отремонтировали. То есть за ночь».