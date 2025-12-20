Рэпер Гуф (Алексей Долматов) получил пожизненное право на исполнение песен со своего дебютного альбома «Город дорог» на концертах. Об этом RTVI рассказал владелец прав на эту запись Антон Пронин. Продюсер подчеркнул, что никто не сможет лишить музыканта этой возможности, даже если лонгплей будет продан новому владельцу. При этом права на монетизацию остаются у Пронина, а сама запись по-прежнему выставлена на продажу.

«Я навсегда передал исполнителю Гуфу права на исполнение песен с первого альбома на концертах. Никто и никогда не сможет его лишить этого права. При этом права на монетизацию на стриминговых площадках по-прежнему остаются у меня. И по-прежнему альбом “Город дорог” выставлен на продажу. Единственное, что в случае, если я продам альбом, новый владелец прав никогда не сможет запретить Алексею Долматову, то есть Гуфу, исполнять песни с этого альбома на концертах. Никогда», — подчеркнул Пронин.

Продюсер отметил, что Гуф ничего ему «за это не платил и не просил об этом»: «Это решение я принял самостоятельно».

Пронин объяснил, что его решение было в том числе связано с ситуацией с челябинским миллиардером Игорем Рыбаковым, который хотел выкупить альбом и удалить со всех цифровых площадок.

«Я считаю это неприемлемым. Считаю, что автор-исполнитель должен иметь право на исполнение [своих песен] всегда и при любых обстоятельствах. И в случае с Гуфом я закрепил это в юридическом смысле. И я абсолютно не жалею о том, что передал право на исполнение. Это моя позиция продюсерская, это моя позиция человеческая», — резюмировал он.

Ранее Рыбаков объявил, что планировал купить «Город дорог» за 95 млн рублей, чтобы удалить его со всех площадок, так как альбом, по его мнению, романтизирует разгульный образ жизни. Однако в итоге сделка сорвалась, поскольку Пронин отказался продавать запись при условии ее удаления.

По словам PR-директора Рыбакова Глеба Климентьева, стороны расторгли договор без взаимных претензий, а выделенные миллиардером деньги направили на строительство кампуса для одаренных детей в МФТИ.

В августе Пронин рассказал, что благодаря ажиотажу стоимость альбома выросла, а концерты Гуфа стали популярнее. По словам продюсера, он заработал на альбоме около 35 млн рублей, выкупив на него права в 2007 году за $10-15 тысяч. При этом Пронин не исключил возможности передать их Гуфу, назвав его легендарным артистом.

В том же месяце глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что обратилась в полицию из-за «Города дорог», так как там, по ее словам, содержится пропаганда наркотиков. В беседе с RTVI продюсер сообщил, что спокойно относится к инициативе Мизулиной, подчеркнув, что это ее право, а сам он готов дождаться результатов проверки.

Пронин тогда уточнял, что по-прежнему намерен продать альбом минимум за 100 млн рублей, предпочтительно российскому покупателю, хотя поступали предложения и от иностранных инвесторов в биткоинах примерно на 110 млн рублей.