Норвегия раскрыла подробный список бронетехники, переданной Украине в 2025 году. Согласно докладу об экспорте и импорте обычных вооружений в рамках Договора о торговле оружием, общее количество машин составило 92 единицы различных типов и назначений. Помимо бронетехники, в пакет помощи вошли истребители F-16 и неуточненное количество 81-мм минометов.

В состав переданного оборудования вошли:

20 бронетранспортеров M113 — американские гусеничные машины для транспортировки личного состава, эвакуации раненых и боевого обеспечения;

33 бронеавтомобиля Iveco LMV — итальянские легкие машины с защитой от мин и засад, используемые для патрулирования, перевозки военнослужащих и разведки;

3 инженерные бронированные машины NM189 Ingeniørpanservogn — норвежская инженерная техника на базе шасси танка Leopard 1, оснащенная крановой стрелой, бульдозерным отвалом и кабельными лебедками для оборудования позиций, расчистки дорог и проделывания проходов в инженерных заграждениях;

18 бронетранспортеров XA-185 SISU — финские колесные машины для транспортировки личного состава и выполнения боевых задач в сложных условиях;

12 самоходных минометных систем NM204/M125A — установки с 81-мм или 120-мм минометом для огневой поддержки пехоты на базе БТР M113;

6 бронетранспортеров XA-186 SISU — модернизированная версия финского БТР с улучшенными характеристиками подвижности.

Поставки F-16 из Норвегии

Норвегия оказалась одним из наиболее активных поставщиков истребителей F-16 для Украины, причем реальный масштаб передачи самолетов превысил официально заявленные цифры. Согласно тому же ежегодному докладу об импорте и экспорте обычных вооружений, Норвегия планировала поставить Украине 14 истребителей F-16 — тогда как в официальных заявлениях речь шла лишь о шести машинах.

Статус восьми незаявленных самолетов в документе не уточняется. Возможно, они были переданы в нелетном состоянии — для разборки на запчасти.