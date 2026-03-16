Удары по нефтяным танкерам в Персидском заливе могут спровоцировать в крупнейших городах ОАЭ масштабную экологическую катастрофу — куда хуже, чем разлив мазута в Керченском проливе в 2024 году, заявил «Ленте.ру» эколог Георгий Каваносян.

Он отметил, что танкеры уже были атакованы, но последствия этих ударов пока неизвестны. Эксперт напомнил историю 1991 года, когда во время войны в Персидский залив попало не менее 4 млн баррелей нефти. По словам Каваносяна, последствия той катастрофы остаются до сих пор, но то, что может случиться сейчас, будет куда страшнее — и хуже выброса мазута в Черном море.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» с 8 тыс. тонн нефтепродуктов. В воду попало 2,5-3 тыс. тонн мазута М-100. Загрязнение затронуло свыше 700 км черноморского побережья от Анапы до Евпатории. Недавно власти Кубани анонсировали открытие 8 пляжей Анапы, но экологи считают, что туда нельзя пускать отдыхающих.

Если топливо из подбитых танкеров попадет в воду, то останется там на десятки лет, предупреждает Каваносян. По его словам, риск масштабной экологической катастрофы в Персидском заливе повышают несколько факторов:

объемы перевозимых нефтепродуктов (100-200 тонн на каждый танкер),

небольшая площадь акватории,

плохой водообмен с Индийским океаном.

Эколог прогнозирует, что при разливе нефти первыми ощутят его последствия туристы в Катаре и ОАЭ, включая расположенные на берегу Дубай и Абу-Даби.

Каваносян назвал две серьезных угрозы для этих городов:

их системы водоснабжения завязаны на опреснении морской воды, и если в водозаборы попадет «нефтяная эмульсия» с высоким содержанием углеводородов, люди останутся без водопровода,

из-за близости загрязненного моря воздух может насытиться вредными людям и животным углеводородами.

Ранее Bloomberg писал, что военная операция США и Израиля против Ирана может вызвать токсическое загрязнение окружающей среды, последствия которого будут устранять на протяжении нескольких десятилетий. Во время боевых действий в воду, почву и воздух попадают тяжелые металлы и другие вещества из боеприпасов, нейтрализовать которые будет непросто и очень дорого.

Как рассказал агентству исполнительный директор Conflict and Environment Observatory (CEOBS) Даг Вейр, по состоянию на 14 марта организация зафиксировала свыше 300 инцидентов, потенциально угрожающих экологии региона. Так, 11 марта Time сообщал, что после израильских ударов по топливным складам Тегерана в городе поднялся густой черный дым и прошел «черный дождь».