Лишенный российского гражданства стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что в связи с уголовными преследованиями в России и Беларуси сталкивается с юридическими проблемами при въезде в европейские страны. Его слова прозвучали в рамках юмористического разговорного шоу с Русланом Белым* и Сергеем Детковым.

По словам комика, через два года у него истекает белорусский паспорт. Он подчеркнул, что на этом фоне могут возникнуть проблемы с законностью пребывания на территории Евросоюза, так как он не сможет подать заявку на ВНЖ.

«У меня есть только белорусский паспорт, по которому я в розыске абсолютно везде, у меня три уголовных дела. И паспорт мой заканчивается через два года полностью. То есть я через два года вообще непонятно кто буду», — посетовал стендапер.

Вместе с этим он пожаловался, что его ожидания от «европейских ценностей» не совпали с реальностью. По словам Комиссаренко, несмотря на его гражданскую позицию, в Европе у него продолжают запрашивать справку об отсутствии судимостей.

«Они [ЕС] нам говорили: боритесь с диктаторами, выступайте против <…> Я как выступил, меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности», — рассказал комик.

В апреле 2025 года Комиссаренко лишили российского гражданства вместе с еще одним комиком — Дмитрием Романовым. Согласно сообщению на сайте ФСБ, юмористам также запрещен въезд в страну, поскольку те создают угрозу национальной безопасности. В спецслужбе добавили, что комики выступают против проведения СВО и «транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России».

В декабре 2024 года Минский городской суд заочно приговорил Комиссаренко к шести годам лишения свободы. Его признали виновным по трем статьям Уголовного кодекса республики — ст.130 ч.1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст.367 ч.2 (клевета в отношении президента), ст.368 ч.1 (оскорбление президента).

По словам самого юмориста, в 2021 году ему запретили выступать на родине, из-за чего он переехал в Россию. Он утверждал, что его гастрольные удостоверения аннулировали из-за шуток про президента республики Александра Лукашенко в программе «Что было дальше?».

Уже в 2022 году Комиссаренко покинул Россию, объяснив решение тем, что его разыскивает Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси.

* Внесен Минюстом России в реестр иноагентов